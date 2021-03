Isola dei famosi, alla prova ricompensa vincono i Burinos: il loro premio è Brando Giorgi. Daniela Martani va ai Rafinados

22 marzo 2021 a

Nella terza puntata dell'Isola dei famosi, dopo le due sfide che hanno visto coinvolte Elisa Isoardi e Valentina Persia, e poi Akash Kumar e Gilles Rocca, è stata la volta di una competizione tra le due squadre, ossia la prova ricompensa.

Una prova davvero originale, di cui i naufraghi non conoscevano premio e regole: a loro infatti la conduttrice, Ilary Blasi, ha chiesto unicamente di scegliere il concorrente più forte della propria squadra da lasciare fuori dalla sfida, ignorando che il "premio" per la squadra vincente sarebbe stato proprio il concorrente scelto dalla squadra rivale per non partecipare alla sfida. I Burinos hanno scelto proprio Gilles Rocca, mentre i Rafinados hanno scelto Brando Giorgi. Scopo della prova era quello di prendere alcuni pioli appesi al culmine di una barra di legno basculante, da attraversare in equilibrio. Ogni squadra ha impiegato tre concorrenti per recuperare altrettanti pioli. . La prova di squadra, disputata separatamente tra i due gruppi, ha visto i Rafinados completarla in cinque minuti e venti secondi, mentre i Burinos (che hanno avuto il vantaggio di poter osservare gli avversari) hanno impiegato cinque minuti e tre secondi, aggiudicandosi la sfida e il concorrente Brando Giorgi.

Neanche il tempo di festeggiare, però, che Ilary ha chiesto a tutti i Burinos di scegliere il concorrente della propria squadra a cui sono più legati. Pertanto il naufrago meno gettonato, ossia la "zavorra", che passerà ai Rafinados. La scelta è caduta su Daniela Martani, che cambia così squadra dopo non essere stata scelta da nessuno dei suoi compagni di team. La prova ha visto così questo sconvolgimento tra i concorrenti, generando anche qualche tensione e rammarico tra i naufraghi per le scelte che sono stati costretti a compiere in maniera imprevedibile. Daniela ha preso la scelta con filosofia: "Sono contenta di conoscere nuove persone", ha commentato.

