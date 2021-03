Settestorie, Serena Rossi e Tik Tok nel programma di Monica Maggioni

22 marzo 2021 a

Stasera in seconda serata su Rai 1 appuntamento con Settestorie. Alle ore 23.40 sulla principale emittente della televisione di Stato, la protagonista del programma sarà l’attrice e cantante Serena Rossi. Sarà lei al centro della puntata della trasmissione che è condotta da Monica Maggioni. Serena Rossi è reduce dal successo dalla fiction Mina Settembre, la serie sull'assistente sociale che lavora presso un consultorio del centro di Napoli che è stata molto seguita dai telespettatori. Ma non solo. Attualmente Rossi è anche impegnata nella conduzione dello show del venerdì sera sulla stessa Rai 1.

Il programma si intitola Canzone Segreta: personaggi del mondo dello spettacolo vengono invitati per assistere a veri e propri mini show a loro dedicati e di cui non conoscono alcun particolare. Vivono autentiche sorprese che regalano intense emozioni, legate non soltanto alla musica, ma anche alle scenografie e a personaggi particolari. Serena Rossi nella puntata di questa sera di Settestorie parlerà della sua lunga strada verso il successo, ma anche dell’amore per la recitazione e della passione per la musica.

Nella parte di approfondimento della puntata, obiettivo sui social network e in particolare Tik tok, amatissimo tra gli adolescenti, guardato con grande apprensione da parte dei genitori. Davvero oggi successo, popolarità, affermazioni personali dei più giovani passano solo attraverso la rete?

Come stanno cambiando le relazioni tra i giovani, ma anche tra gli adulti nell’era dei social media? Un viaggio nella rete raccontato anche attraverso la storia della giovanissima cantante neomelodica Benny G e il suo successo costruito sui social. Monica Maggioni ne discute con Simone Cosimi, giornalista e analista di social media, e con Stefano Balassone, scrittore ed esperto di comunicazione e media. Ma tenendo presente che purtroppo negli ultimi mesi sono diverse le storie drammatiche che sembrano essere legata a Tik Tok. Come i suicidi di alcuni giovanissimi.

