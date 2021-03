Umbria, nuovo balzo dei ricoverati: 23 in più in un giorno solo. Altri 4 morti. Ma i positivi scendono

Fra. Mar. 22 marzo 2021 a

Preoccupa il balzo dei nuovi ricoveri che si registra oggi in Umbria: sono ben 23 in più rispetto a ieri quelli che risultano dalla dashboard regionale dell'Umbria. Un numero non ininfluente che riporta la somma totale dei degenti oltre i 450. Ad oggi infatti in Umbria ci sono 461 ricoverati, ieri erano 438. Di questi 73, uno in più di ieri, si trovano nel reparto di maggiore gravità. quello della terapia intensiva, dove i numeri stentano a scendere e tornare in un range minimamente più rassicurante. Basti pensare che in un mese ci sono solo una dozzina di degenti in meno. Questo perché il tempo medio di permanenza in rianimazione è molto lungo e si aggira attorno alle tre settimane. E poi, come ormai si è appreso controllando l'andamento delle precedenti ondate di virus, il numero dei malati di terapia intensiva è quasi l'ultimo a scendere. Fa peggio solo il dato della mortalità.

Accanto al dato delle ospedalizzazioni, nel bollettino di oggi che, come ogni lunedì, risente del numero limitato di tamponi processati, c'è quello dei nuovi positivi e dei nuovi guariti. In particolare si registrano 71 nuovi contagiati a fronte di appena 532 tamponi molecolari, mentre ci sono 180 guariti, il che porta il totale degli attualmente positivi a 5.403, ovvero 113 persone in meno di ieri. In tutto, i guariti dal Covid in Umbria sono arrivati a quota 42.679, mentre coloro che hanno contratto il virus dall'inizio della pandemia sono stati 49.295. Restano 75 le persone ricoverate in residenza per anziani Covid, una in meno di ieri . Sono invece 7.239 le persone in isolamento, 195 in meno di ieri.

Vanno infine, purtroppo, registrati altri 4 decessi che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a 1.213. Si tratta di persone che risiedevano a Perugia, Gubbio, Città di Castello e Città della Pieve.

