Perugia, rissa in pieno giorno in Corso Garibaldi: residente esasperati

Una rissa al distributore automatico di bevande e snack posizionato in via dei Tornitori, nei pressi di Corso Garibaldi, ha messo in subbuglio sabato pomeriggio il quartiere di Borgo Sant’Angelo, a Perugia. A segnalarlo alle forze dell’ordine (112) sono stati alcuni membri delle associazioni operanti nel quartiere.

Sono loro che avevano notato il “solito gruppetto di persone riunirsi probabilmente a fini di spaccio sempre nello stesso punto e per lungo tempo”, racconta una persona che ci ha chiesto di rimanere anonima. “Fin dal primo pomeriggio si era creato del movimento poi, il clima si è fatto teso e in pieno giorno, intorno alle 17, cinque/sei persone si sono prese a botte”. Residenti, commercianti e chi frequenta il quartiere stanno tutti lavorando molto per riqualificare la zona e migliorare la vivibilità e hanno a cuore che questi punti critici siano superati proprio facendo rete e denunciando le situazioni. “Il distributore automatico in questione è una criticità che vorremmo risolvere al più presto e in passato sono state anche raccolte delle firme per farlo chiudere”, specifica.

In particolare nella zona opera Vivi il Borgo che è l’associazione che convoglia i residenti; Asso Garibaldi realtà in cui si riuniscono gli esercenti e Ya Basta l’associazione che gestisce il parco Sant’Angelo, tre realtà importanti che in questi anni hanno portato avanti molti progetti. “Non ultimo - viene segnalato - siamo riusciti a mettere a segno l’installazione dei dissuasori contro la sosta selvaggia in piazza Luppattelli. Un’area da preservare e nella quale è possibile fare molte iniziative. Oggi finalmente libera da auto”. La pandemia ha messo a dura prova il quartiere: locali spenti e il venir meno del viavai di persone certo sono elementi che favoriscono i fenomeni di microcriminalità e proprio per questo le associazioni intensificano i loro scambi facendo rete e dandosi da fare.

