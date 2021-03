Umbria in bici per sensibilizzare i Comuni sui temi della disabilità: l'iniziativa di cinque amici

22 marzo 2021 a

a

a

La missione: sensibilizzare le amministrazioni locali in merito alla tematica della disabilità, chiedendo loro una maggiore consapevolezza. La modalità: un viaggio in e-bike di nove giorni, dal 1 al 9 maggio per una distanza di circa 700 km lungo le strade dell'Umbria, facendo tappa nei diversi Comuni, organizzazioni e strutture che accoglieranno l'iniziativa. Questa è la sfida di cinque amici, Giorgio, Federico, Lorenzo, Marco e Massimiliano, nati nel marscianese e che dal periodo adolescenziale non si sono più persi di vista, nonostante la scelta di percorsi di vita differenti. Il motore di tutto, però, è Caterina, la figlia di Giorgio Massoli, uno dei partecipanti. Caterina è una bambina di otto anni affetta da una malattia genetica rara, causa della sua disabilità cognitiva.

Iniziata la vaccinazione anti Covid all'istituto Serafico

“L'idea di Umbria Cost to Cost – così il nome del progetto – è nata circa sette anni fa, durante un ricovero di Caterina. Avrei voluto fare questo viaggio per festeggiare la guarigione: ancora non mi ero reso conto che la situazione non si sarebbe risolta”, parla Massoli. Sono stati principalmente due gli episodi che hanno riacceso la necessità di parlare di disabilità, a volte ignorata e sottovalutata. “Con la fine del primo lockdown, a maggio, a Caterina erano state assegnate ore di assistenza a distanza: impensabile per una bambina con una disabilità che le concede una capacità di attenzione di 15 secondi al massimo. Grazie al vicesindaco Tuteri che si è preso a cuore la situazione siamo riusciti a ottenere l'assistenza a casa che le spettava”, continua. E poi, un altro episodio a inizio anno scolastico. “Era l'unica bambina a cui non era concesso di rimanere a scuola per il tempo pieno, nonostante l'approvazione del medico che la seguiva. Mi rendo conto che Caterina richiede un impegno maggiore, ma la scuola ha tutti gli strumenti e gli spazi per poter esaudire le sue richieste”. A Giorgio torna così in mente l'idea del viaggio, partendo da una problematica personale per trovare una soluzione per la collettività, a beneficio della società.

Bonus baby sitter, come e quando sarà attivato dalla Regione

“Caterina è una bambina affettuosa e dolce. Se tu riesci a metterti sul suo stesso piano, lei ti ripaga sempre. Non ti sa mentire, non fa le cose per convenienza e è vera in tutto ciò che fa” così la descrive il padre. Caterina ha bisogno di essere ascoltata e lei si fa portavoce di altri bambini che vivono la disabilità e delle loro famiglie, primo loro supporto. “È importante capire le loro esigenze ma anche i loro desideri e piaceri, che permettono di vivere una vita degna di essere vissuta. Devono essere trattati come persone e come tali devono avere gli stessi diritti. Mi piacerebbe che anche le istituzioni considerino questi aspetti” conclude Massoli.

Bonus baby sitter, in Umbria domande dal 24 marzo. Contributi fino a 800 euro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.