Covid in Umbria, 142 nuovi contagi e 4 morti. Diminuiscono i ricoveri: il bollettino di domenica 21 marzo

21 marzo 2021 a

a

a

La curva del contagio continua a scendere in Umbria. Sono 142 i nuovi casi registrati in 24 ore a fronte di 2.155 tamponi effettuati per un tasso di positività del 6.6%. Sono 201 i guariti, quattro i morti. Scendono a 438 gli ospedalizzati, otto in meno rispetto al giorno precedente. Due in meno i ricoveri nelle terapie intensive (in totale 72). Sono 5.516 gli attualmente positivi, 7.434 le persone in isolamento. I numeri sono quelli riportati nel bollettino di Regione e Protezione civile di domenica 21 marzo.

Elementari, 17 mila alunni rientrano in classe dopo 50 giorni

Intanto prosegue la campagna di vaccinazione e il mese di aprile dovrebbe essere quello della svolta. Finita la fase riservata agli operatori sanitari, e arrivata a buon punto, almeno per la prima dose, quella che riguarda il personale del mondo scolastico e universitario, si punta a correre, attivando linee parallele di vaccinazione. Saranno i medici di base, a partire dai primi del mese prossimo a vaccinare le persone di età compresa tra 70 e 79 anni con vaccino a vettore virale. Parallelamente prenderà il via anche l'immunizzazione per i cosiddetti 'supervulnerabili' nei punti ospedalieri: si tratta di 80 mila persone. Inoltre la task force vaccinale ha invitato 8.700 over 80, già prenotati per maggio ad anticipare ad aprile il loro appuntamento per aprile. La campagna vaccinale aveva subito rallentamenti con il blocco di AstraZeneca.

Umbria, AstraZeneca alle persone di 70-79 anni: li vaccineranno i medici in ambulatorio da aprile

"Ora puntiamo ad accelerare sui tempi di somministrazione cercando di recuperare le giornate perse dopo il blocco. Il vaccino, insieme alle cure - ha ha detto l'assessore alla sanità, Luca Coletto, non appena avuto il via libera dall'Agenzia europea per il farmaco – rappresenta lo strumento più importante per uscire dalla pandemia, però oltre alla qualità del vaccino e alla quantità delle dosi a disposizione, conta la rapidità nel ridurre i tempi di somministrazione, visto che, in questo modo, riusciamo anche a limitare la crescita di varianti”. Almeno fino alla scorsa settimana l'Umbria aveva ricevuto meno dosi di vaccino in rapporto a centomila abitanti. Poco più di 400 a fronte delle oltre 600 per le altre regioni.

Umbria, via libera alla prenotazione del vaccino anche per i nati nel 1941

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.