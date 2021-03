Sara Tommasi, la foto in abito da sposa: splendida al matrimonio a Massa Martana col marito Antonio Orso

21 marzo 2021 a

a

a

Sara Tommasi raggiante in abito da sposa in occasione del matrimonio con il marito, il manager Antonio Orso. Le nozze della coppia si sono tenute a Massa Martana e la foto esclusiva che pubblichiamo è stata scattata subito prima della cerimonia. Il servizio completo sulle nozze, come annunciato su Instagram dalla stessa Tommasi, sarà pubblicato da Novella 2000.

Nozze blindate per Sara Tommasi e il manager Antonio Orso. Dopo la cerimonia cena romantica nel resort

La cerimonia si è tenuta nel pieno rispetto delle norme anti Covid e soltanto con pochissimi parenti invitati. Poi, questa sera, Sara e Antonio saranno ospiti del Resort Vallantica di San Gemini per qualche ora di relax in piscina e spa prima di una cena romantica a lume di candela. Rinviati in estate, quando si auspica che la pandemia lo consentirà pienamente, sia la festa che il pranzo. L'abito di Sara è stato realizzato dall’Atelier Paola D’Onofrio di Roma. La showgirl ternana ha così coronato la sua storia d'amore con quello che inizialmente era il suo manager - Antonio Orso opera nel settore dello spettacolo e gestisce altri vip, tra cui Eva Henger - sposandosi a Massa Martana, pur essendo nata a cresciuta a Terni.

Sara Tommasi si sposa a Massa Martana. Solo pochi invitati e pranzo rinviato a giugno per l'emergenza Covid

Con Antonio condivide anche la passione per la musica: di recente ha inciso il brano “Impara ad amarti”, dedicato alla violenza sulle donne, tema che da sempre le sta molto a cuore. Inoltre Sara ha deciso di cimentarsi con un "mostro sacro" della musica italiana come Mina, cantando la cover di “Parole, parole” in coppia proprio con il marito-manager. Di recente, peraltro, è stata contattata da un editore per scrivere un libro sulla sua vita. Ora si apre una nuova pagina, dopo essersi messa alle spalle alcuni trascorsi bui, accompagnata anche da un nuovo percorso professionale e artistico su cui ha lavorato negli ultimi mesi.

Sara Tommasi e la sua nuova avventura nel mondo della musica. In arrivo il primo album

