Vaccini, in Umbria somministrate oltre 108 mila dosi. Aprile mese decisivo per la campagna vaccinale

Covid, in Umbria sono state somministrate già oltre 108 mila dosi di vaccino. Ma a che punto è la campagna vaccinale? Il mese di aprile potrebbe essere quello della svolta. Finita la fase riservata agli operatori sanitari, e arrivata a buon punto, almeno per la prima dose, quella che riguarda il personale del mondo scolastico e universitario, si punta a correre, attivando linee parallele di vaccinazione.

Lo dimostrano diversi fatti: il primo, anticipato ieri dal Corriere dell’Umbria, è l’accordo integrativo con i medici di medicina generale. Saranno loro, a partire dai primi del mese prossimo a vaccinare le persone di età compresa tra 70 e 79 anni con vaccino a vettore virale. Parallelamente prenderà il via anche l’immunizzazione per i cosiddetti ’supervulnerabili’ nei punti ospedalieri: si tratta di 80 mila persone. Inoltre la task force vaccinale ha invitato 8.700 over 80, già prenotati per maggio ad anticipare ad aprile il loro appuntamento per aprile. Per ora hanno aderito circa la metà. L’assessore alla sanità, Luca Coletto, ha detto che l’Umbria ha una capacità vaccinale - consegne permettendo - di 35.700 dosi settimanali. Fino adesso le dosi inoculate - dato della dashboard del Governo italiano - sono state 108.020 a fronte di 135.435 consegnate, pari al 79, 1 %. Fanno meglio, tra le altre Bolzano con l’89,1%, Valle d’Aosta con l’88,9%, Puglia, Lazio solo per citarne alcune. Peggio fanno Liguria, 70,2%, Lombardia, 76,5% e Veneto con il 77, 4%.

Almeno fino alla scorsa settimana l’Umbria aveva ricevuto meno dosi di vaccino in rapporto a centomila abitanti. Poco più di 400 a fronte delle oltre 600 per le altre regioni. Per questo la Regione aveva chiesto alla struttura commissariale 16 mila dosi in più di Pfizer che sono state consegnate la scorsa settimana. In realtà, nel pieno della terza ondata, con le varianti che infuriavano e che sembra ora infine volgere al termine erano stati chiesti altri 50 mila vaccini extra. Di quelli per ora nessuna traccia. Al momento comunque, in Umbria sono state vaccinate 78.601 persone, di queste 29.646 hanno avuto anche la seconda dose.

Servizio integrale sul Corriere dell'Umbria del 21 marzo a cura di Francesca Marruco

