Assisi, lavori a Santa Maria degli Angeli in via Patrono d'Italia: arriva la nuova pavimentazione

Lavori pubblici ad Assisi, per gli interventi di riqualificazione dei sanpietrini a Santa Maria degli Angeli, in via Patrono d’Italia, l’amministrazione comunale ha ottenuto un contributo a fondo perduto dal ministero dell’Interno grazie alla partecipazione a un avviso destinato agli enti pubblici per la messa in sicurezza della viabilità e del territorio.

La cifra assegnata al Comune è pari a un milione di euro, che sarà esecutivo con apposito decreto attuativo, e permetterà di destinare la somma in precedenza stanziata (670 mila euro del bilancio comunale) ad altri investimenti. L’intervento in corso dal primo marzo – ricorda una nota dell’amministrazione guidata da Stefania Proietti - si configura come una riqualificazione completa del manto stradale, compresi la realizzazione ex novo dello strato di fondazione e il rifacimento di tutti i sottoservizi esistenti come fognatura, rete delle acque miste, elettricità, comunicazioni, acqua e gas; nel dettaglio saranno sostituiti tutti i tratti con materiali e tecnologie migliori sia per le tubazioni che per i cavidotti.

Tra i punti importanti del progetto, il recupero del materiale, i sanpietrini appunto, che verranno, una volta selezionati e ricromatizzati, risistemati lungo il tratto stradale di via Patrono d’Italia con una posa in opera e conseguente tenuta, sia del fondo che in superficie, che nulla avrà a che fare con lo stato totalmente dissestato presente oggi. La fine dei lavori è prevista per luglio. Un intervento importante, quindi, per una delle arterie più visibili e trafficate della principale frazione del territorio, che si snoda a fianco della basilica al cui interno sorge la Porziuncola. Il Comune di Assisi è stato uno dei circa trenta municipi umbri a beneficiare dei fondi stanziati dal ministero dell'Interno, destinati a opere di messa in sicurezza del territorio.

