Umbria, nasce Ama Bastia per aiutare le imprese e il commercio

Un modo per andare incontro alle attività alle prese con la crisi pandemica, ma anche un modo per aiutare a superare il divario digitale che è uno dei grandi freni all’espansione del commercio. Ritorna la community virtuale proposta nel periodo natalizio quando le condizioni pandemiche e le restrizioni erano simili a quelle di oggi. A dicembre era appunto Natale di Luce, da domani arriva invece Ama Bastia, iniziativa visibile su amabastia.it promossa dall’amministrazione comunale di Bastia Umbra in collaborazione con Confcommercio, Confartigianato, Confesercenti, Fipe e Ente Palio de San Michele.

“Una vetrina virtuale dove le attività commerciali promuovono i loro prodotti e i loro servizi, è una piattaforma che mette in relazione commercianti e cittadini, scuole e associazioni. Risparmia, acquista, sostieni con la nuova card Ama Bastia”, l’invito dell’amministrazione comunale. Tutti gli esercizi che aderiscono all’iniziativa riceveranno le card da consegnare ai propri clienti per accedere alle promozioni. Il sito Ama Bastia, insieme alle omonime pagine Facebook e Instagram, serve per fare rete, per offrire servizi innovativi e valorizzare il commercio locale. “Ama la tua città è il messaggio promozionale che i manifesti affissi per la città hanno continuato a sottolineare anche dopo le festività natalizie per alimentare la curiosità, l'interesse e quel pizzico di normalità desiderata da tutti, un messaggio che vuole esprimere il sentimento della comunità e il valore di appartenenza”, dice il sindaco Paola Lungarotti.

A Natale alla vetrina digitale avevano aderito100 attività commerciali che hanno visto in media 5 clienti ciascuno: erano stati scaricati 514 coupon per fare acquisti. Il numero di visite sul sito è stato di poco inferiore a 27.500 e sono stati scaricati 514 coupon; i canali social hanno totalizzato complessivamente una copertura media giornaliera di 3.766 unità, un numero di interazioni medie giornaliere di 912. Tanti giovani hanno partecipato a questa iniziativa, all’interno degli stessi canali sono stati pubblicati 43 video di auguri provenienti da associazioni, istituzioni locali e cittadini.

