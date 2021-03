Quintana di Foligno, Giostra della Sfida il 7 agosto 2021. Il 10 aprile le prime prove al Campo

21 marzo 2021 a

a

a

La Quintana di Foligno giugno rinviata al 7 agosto 2021. Una Giostra della Sfida inedita quella che si svolgerà quest'anno proprio perché posticipata di un paio di mesi per evitare che la manifestazione si tenga ancora in piena emergenza ma anche perché per l’estate si spera che la campagna di vaccinazioni sia a buon punto.

Video su questo argomento Il cavaliere Innocenzi: "Ho avuto paura di morire di Covid. Febbre a 41.4 e ricovero" Alfredo Doni

A rendere ufficiale l’indirizzo è stato l’Ente Giostra attraverso una nota dopo la riunione informale tra Priori e Magistrati, tenutasi venerdì per via telematica. “La riunione si è aperta con un commosso ricordo di Maurizio Metelli⁣. Poi il confronto si è spostato sulla calendarizzazione delle due Giostre del 2021, in considerazione delle normative anti contagio e della evoluzione della situazione sanitaria. Dopo un ampio dibattito, è stato deciso di spostare la Giostra della sfida prevista per il 12 giugno al 7 agosto. Anche quest'anno la nostra Festa non si fermerà e, nel rispetto e nella tutela di tutti, riusciremo di nuovo a vivere le grandi emozioni che solo la Giostra sa regalarci”.

Quintana, Pierluigi Chicchini è il nuovo cavaliere del rione Contrastanga

Sfida, dunque, fissata per sabato 7 agosto in notturna, sempre ammesso che vi siano le condizioni sanitarie per poter effettuare la competizione. La formalizzazione, comunque, avverrà durante la prossima seduta di Comitato centrale, organo a cui spetta il compito di deliberare. Sempre durante la riunione di venerdì sera è stata annunciata la ripresa delle prime prove al Campo de li Giochi per sabato 10 aprile. Per il momento, invece, la Giostra della Rivincita non ha subito alcuno spostamento. La competizione cavalleresca è in programma domenica 12 settembre. Il corteo storico il giorno prima, sabato 11 settembre. Ancora, invece, non sono state rese note le altre date riguardanti le manifestazioni collaterali che ogni anno si svolgono in concomitanza con l'apertura delle taverne dei dieci rioni di cui non si è discusso. Necessario attendere l’evoluzione del quadro pandemico.

Quintana, nuovo cavaliere anche per il Rione Morlupo: arriva Alessandro Candelori

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.