Decreto sostegno, in Umbria ristori per 80 mila tra professionisti, partite Iva e imprenditori

Il Decreto sostegno divide professionisti e partite Iva dell’Umbria. Sono 80 mila le imprese della regione che potranno usufruire del provvedimento approvato dal governo Draghi in consiglio dei ministri. Per Roberto Tanganelli, presidente Confprofessioni Umbria, si tratta di un successo per la categoria. “Finalmente - dice - anche i professionisti e i lavoratori potranno accedere ai contributi a fondo perduto. Ci siamo battuti, come Confprofessioni nazionale, in tutte le sedi politiche e istituzionali per far valere il diritto dei liberi professionisti, al pari delle altre attività economiche, a veder riconosciute le perdite subite a causa della pandemia e ora le nostre richieste sono state accolte. In una fase economica così allarmante - continua Tanganelli - il governo Draghi riesce a dare prova di equità e coesione sociale per assicurare a tutti i soggetti economici, indipendentemente dalla forma giuridica, parità di trattamento”.

Il presidente Tanganelli promuove anche la sanatoria sulle cartelle esattoriali: “Lo stralcio delle cartelle prevede un importo contenuto di 5.000 euro - spiega - E questo permette all’amministrazione di perseguire la lotta all’evasione anche in modo più efficiente. La norma sarà limitata ad una piccola platea, sotto un certo reddito e forse con minore disponibilità economica. Riteniamo, come professionisti, che tale misura avrà impatti molto limitati”. Per Tanganelli la sanatoria sarà una vera e propria pulizia del “magazzino fiscale” degli italiani che appesantiva ed ingolfava l’Agenzia delle entrate e che sicuramente non sarebbero state pagate. “Verranno eliminate solo 61 milioni di cartelle su oltre 130 milioni - spiega - e in pancia all’agente della riscossione resteranno 75 milioni di ruoli per un valore contabile di 929 miliardi”.

Ma il Decreto sostegno trova anche molte critiche. Enrico Guidi, presidente di Mio Umbria, il Movimento imprese ospitalità che aderisce anche all’iniziativa di disobbedienza fiscale, lo definisce totalmente insufficiente. “Parliamo di indennizzi che vanno dal 1,7% al 4% del fatturato perso senza intervenire minimamente sui costi fissi che ci stanno uccidendo - evidenzia Guidi - Nessun accenno a moratorie sui mutui. Nessun intervento sugli affitti. Abbiamo lavorato tre mesi sutredici di pandemia. Abbiamo tasse, affitti e fatture arretrate. Molti non riusciranno a riaprire senza una vera iniezione di liquidità”. Ancora più duro Carlo Petrini, presidente Federmoda Umbria: “Il Decreto sostegno è un’offesa, una mancia rispetto al conto da pagare ai commercianti che con grande senso di responsabilità hanno tenuto chiusi per mesi i loro negozi. Abbiamo rispettato le regole a nostre spese ma a nulla è servito perché poi ci hanno imposto la chiusura anche in periodi essenziali per il nostro lavoro: Natale, San Valentino, ora la Pasqua. A fronte di tutto questo - evidenzia Petrini - nessun ristoro per chi ha avuto un calo di fatturato sotto la soglia del 30% e quattro spiccioli per chi ci rientra”. Petrini non ci sta: “Noi non siamo abituati a stare a casa e ad aspettare il reddito di cittadinanza seduti in poltrona - dice ironicamente - Vogliamo invece tornare a riaprire le nostre attività in tutta Italia”.

