Umbria, con altri 12 morti si superano i 1.200 decessi, ma i ricoveri scendono a 446

20 marzo 2021 a

a

a

Continua la discesa della curva dei contagi in Umbria. Lo certificano i numeri forniti nella dashboard regionale di sabato 20 marzo. Gli attualmente positivi sono infatti 5.579, 102 persone in meno di ieri. I nuovi positivi sono stati infatti 206, contro i guariti che sono stati invece 296. In particolare, i 206 nuovi contagiati sono emersi dall'analisi di 2.792 tamponi, ovvero con una incidenza del 10,6%, quindi per niente bassa rispetto a quella dei giorni scorsi quando si era arrivati attorno al 5%. Ad ogni modo la curva prosegue la sua discesa: in 15 giorni gli attualmente positivi sono passati da 7.425 a 5.579. Quasi due mila persone in meno in due settimane. Nel frattempo i guariti sono passati da 37.677 a 42.298, mentre gli isolati sono passati da 9.576 a 7.475. Nella giornata di ieri sono stati effettuati anche 2.601 tamponi antigenici.

Umbria, riaprono le scuole elementari in cinque distretti: ecco l'ordinanza

Per quanto riguarda invece la situazione degli ospedali, finalmente si assiste a una discesa sempre più consistente dei degenti: i ricoverati sono infatti scesi a 446, 14 persone in meno rispetto a ieri. In particolare, di queste ancora 74 (uno in meno di ieri) si trovano in terapia intensiva. All'ospedale di Perugia si trovano 106 ricoverati, di cui 24 in terapia intensiva, mentre a Terni sono 104, di cui 23 in terapia intensiva. All'ospedale da campo dell'esercito ci sono 11 pazienti, In quello di Branca ce ne sono 16, 47 a Foligno e Città di Castello, 63 a Spoleto e 49 a Pantalla. All'ospedale da campo civile ci sono di media una decina di pazienti nell'Obi riservato ai Covid.

Umbria, arrivate le prime 56 dosi di anticorpi monoclonali: istituiti quattro punti di cura

Purtroppo nel bollettino di oggi vanno registrati altri 10 decessi, il che porta il totale delle vittime Covid a quota 1.205 dall'inizio della pandemia in Umbria. In particolare si sono avuti 2 decessi a Perugia, 2 a Terni, uno a Città di Castello, uno a Foligno, Umbertide, Città della Pieve, Arrone, Panicale, Passignano e Bastia.

Umbria, AstraZeneca alle persone di 70-79 anni: li vaccineranno i medici in ambulatorio da aprile

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.