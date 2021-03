Gubbio, Pian d'Assino al buio. Protestano i residenti

Euro Grilli 20 marzo 2021 a

Gubbio, torna a farsi sentire il comitato dei cittadini che chiede maggiore sicurezza sulla strada statale 219 Pian d’Assino, meglio conosciuta come Strada della morte. Decine di volte è stata teatro di incidenti mortali e da oltre trent’anni si parla del suo ammodernamento e della realizzazione del tracciato alternativo che ha portato a una variante a due corsie, battezzata dal vescovo emerito Mario Ceccobelli “una strada vecchia prima di nascere” che da Branca arriva a Mocaiana e lungo la quale si sono già verificati numerosi incidenti con esito tragico. Bisognerà però aspettare la primavera del 2022 per vedere l’avvio dei lavori del tratto tra Mocaiana e il bivio per Pietralunga.

Nel frattempo a rendere ancora più pericolosa la Pian d’Assino, nella frazione di Camporeggiano è la mancanza, ancora una volta, dell’illuminazione pubblica. Subito dopo il cimitero ci sono lampioni che per oltre due anni sono rimasti al buio. Nei primi mesi del 2020 erano tornati a funzionare ma dopo qualche tempo si sono spenti nuovamente. E’ evidente che serva un intervento più importante. Inoltre in concomitanza con condizioni meteo avverse salta l’illuminazione lasciando al buio un lungo tratto della strada statale 219 Pian d’Assino in prossimità di una curva e in corrispondenza di alcune abitazioni. I residenti se costretti ad attraversare la strada di sera corrono quindi pericoli evidenti. La situazione è stata più volte segnalata all’amministrazione comunale ma finora senza risultato.

Sono invece terminati i lavori di urbanizzazione, e tra questi la realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica, nell’area C Santa Cecilia nella frazione di Padule. Gli interventi avevano preso il via nel mese di luglio dello scorso anno e, nonostante la pandemia, sono proseguiti fino alla loro conclusione. Sono, come detto, lavori per realizzare le opere di urbanizzazione, per l’asfaltatura della strada e per garantire l’illuminazione.

La zona interessata è quella che comprende via Ortless, via del Catinaccio, via Santa Cecilia e via della Diga. L’intervento del Comune è costato circa 100 mila euro ed è stato ultimato dopo circa 30 anni di attesa da parte della popolazione residente. Si è dovuta districare infatti una situazione alquanto difficile dal punto di vista urbanistico che aveva portato a lottizzare e vendere pezzi di terreno per costruire abitazioni senza però che fossero previste e garantite le opere di urbanizzazione.

Il tutto, come è facile capire, aveva creato una serie di disagi davvero notevole per cittadini. L’amministrazione comunale, con l’assessore ai lavori pubblici Valerio Piergentili in prima battuta e, finalmente, il problema è stato risolto in maniera definitiva.

