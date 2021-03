Castiglione del Lago, assaltano bancomat con carroattrezzi poi sono costretti a scappare

Gabriele Burini 20 marzo 2021 a

Assalto nella notte di sabato 20 marzo al bancomat della filiale Banca Centro-Credito Cooperativo Toscana Umbria di Pozzuolo Umbro, frazione del comune di Castiglione del Lago. Ma il colpo non è andato a segno. Ingenti comunque i danni subiti dalla banca. È successo intorno alle 2,30. I malviventi hanno provato a sradicare il bancomat con un carroattrezzi, ma il colpo non è andato a buon fine ma prima dell’arrivo delle forze dell’ordine sono riusciti a fuggire.Indagini in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Città della Pieve. Nei giorni precedenti tentativi analoghi sono stati registrati a Gubbio e a Cortona, in Toscana; mentre a Santa Maria degli Angeli era stato usata una ruspa.

Assalto al bancomat. Ma i banditi restano senza bottino

