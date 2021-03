Terni, spariscono 14.500 euro dal conto corrente per un bonifico mai autorizzato partito dal cellulare

Simona Maggi 20 marzo 2021 a

Spariscono soldi dal conto corrente di un ternano che non aveva dato disposizione per un bonifico finito invece in un conto estero. La vittima si è rivolto agli avvocati Francesco Carsili e Giorgio Moricciani che già aveva avuti altri casi simili: stessa banca e medesimo modus operandi per sottrarre i soldi.

La storia è iniziata quando il ternano ha visto che il suo cellulare aveva iniziato ad effettuare un aggiornamento non richiesto, per poi non rispondere ad alcun diverso comando.

“Il giorno successivo - spiegano di due legali - il nostro cliente ha notato, tramite l’app dell'istituto bancario, che era stato effettuato un bonifico mai richiesto dal proprio conto corrente di 14.500 euro. Detta somma era stata inviata su un conto acceso presso un banca inglese ed appartenente ad un soggetto sconosciuto. E' stata fatta la denuncia ed è stato riaccreditato l’importo per poi essere arbitrariamente sottratto dalla banca. Dopo aver visto riaccreditarsi la somma sottratta, il cliente, ha deciso di prelevare ogni somma avuta in giacenza sul conto”.

Il cliente è stato poi contattato dalla banca ed invitato a recarsi quanto prima presso di loro, cosa che effettivamente ha fatto, accompagnato da uno dei due avvocati.

“E' stato chiesto al nostro assistito – continuano i legali Carsili e Moricciani - di firmare una manleva in favore della banca dicendo che era stata chiesta dalla banca inglese a quella italiana in questione. Abbiamo consigliato di non aderire alle richieste data l’evidenza dell’illegittimità della sottrazione effettuata e l’esistenza di una precisa denuncia già in possesso della banca”.

Il cliente non ha firmato e ha chiesto di nuovo la chiusura del conto che gli è stato fatto dopo una settimana. Intanto l’importo precedentemente riaccreditato è stato nuovamente sottratto ed è stato operato uno scoperto di conto. Ora la parola passa alla magistratura.

