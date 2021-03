Terni: operazione Alì Park, traffico di eroina proveniente dal Pakistan. Chieste nove condanne

20 marzo 2021 a

Condanne per i nove imputati, per un totale di oltre 70 anni di reclusione, da un minimo di cinque anni fino ad un massimo di 14. Il decimo rinviato a giudizio - il 46enne pakistano Shahid Khan, ritenuto nelle conclusione delle indagini al vertice dell'organizzazione - ha invece optato per il rito ordinario.

Sono consistenti le richieste di condanna formulate venerdì 19 marzo 2021 dal pm presso la Dda di Perugia, Giuseppe Petrazzini, nel processo - con giudizio abbreviato - legato all'indagine antidroga “Alì Park”, condotta dagli agenti della squadra mobile della questura di Terni in collaborazione con la Guardia di finanza. Dieci gli arresti scattati nel settembre 2020, su ordine del gip di Perugia, Natalia Giubilei, in varie parti d'Italia.

Al centro dell'inchiesta, un vasto giro di stupefacenti - soprattutto eroina - provenienti dal Pakistan e, una volta giunti in Italia, sottoposti a processi chimici - con l'ausilio di alcuni strumenti piuttosto artigianali - tali da ottenere la “classica” sostanza stupefacente. Poi tagliata e destinata a diverse piazze di spaccio, non solo a Terni ma anche in alcuni centri della Toscana.

Il pm Petrazzini ha chiesto 14 anni di reclusione per il 59enne Yousaf Ur Rehman, 12 anni per il 29enne Khalil Ullah, 10 anni e 8 mesi per il 38enne Zubair Ullah, 10 anni e 8 mesi di reclusione per il 45enne Zahir Ul Haq - tutti cittadini pakistani - 10 anni per il 31enne nigeriano Godwin Junior Nwaoha, 10 anni per il 55enne Renzo Saggiorato, originario di Bologna, 5 anni per il 30enne tunisino Larbi Mohamed Khemiri.

La decisione spetterà al gip di Perugia, Valerio D'Andria, ed è plausibile che giunga nell'udienza già fissata per il 26 marzo 2021, non prima della prosecuzione della discussione e delle eventuali repliche. Fra i legali difensori figurano gli avvocati Francesco Mattiangeli, Barbara Romoli e Mauro Chiariotti. La base logistica del gruppo, secondo gli inquirenti, era un money-transfer nei pressi della stazione ferroviaria di Terni, utilizzato per un giro di affari stimato in migliaia di euro al mese.

