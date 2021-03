Covid in Umbria, arrivate le prime 56 dosi di anticorpi monoclonali: istituiti quattro punti di cura

Alessandro Antonini 20 marzo 2021 a

Sono arrivate le prime 56 dosi di anticorpi monoclonali in Umbria. E sono stati definiti i primi quattro centri in cui dalla prossima settimana - annuncia la Regione - potrà essere prescritto il farmaco che riduce la carica virale e quindi il grado di rischio (e ospedalizzazione) nella popolazione affetta da Covid.

Alle prime 56 dosi di monoclonali (semplici) consegnate settimana, ne arriveranno altre 196 pezzi la prossima settimana (anticorpi monoclonali combinati). “I centri sono già allertati e pronti a partire, il commissario regionale all’emergenza, Massimo D'Angelo, sta organizzando la partenza per la prossima settimana”, fa sapere l’assessore regionale alla Salute, Luca Coletto. Che ringrazia il “generale Figliuolo per la lungimiranza dell’acquisto di 150.000 dosi”. I centri prescrittori in Umbria sono quattro: Terni e Spoleto, nei reparti di medicina Covid, più Perugia e Castello, nei reparti di malattie infettive. L’Aifa il 4 febbraio scorso ha rilevato “l’esistenza di prove di efficacia” che, sebbene “ancora preliminari”, autorizzano la “procedura straordinaria per l’arrivo di nuovi anticorpi monoclonali o altri farmaci, a fronte di una rivalutazione continua sulla base delle nuove evidenze disponibili”. Anche il Cts nazionale ha dato l’ok.

“Pur considerando l’immaturità dei dati e la conseguente incertezza rispetto all’entità del beneficio offerto da tali farmaci, ritiene, a maggioranza, che in via straordinaria e in considerazione della situazione di emergenza, possa essere opportuno offrire comunque un’opzione terapeutica ai soggetti non ospedalizzati che, pur avendo una malattia lieve/moderata risultano ad alto rischio di sviluppare una forma grave di Covid con conseguente aumento delle probabilità di ospedalizzazione e/o morte. Si tratta, in particolare, di un setting a rischio per il quale attualmente non è disponibile alcun trattamento standard di provata efficacia”, è scritto nella nota del Comitato tecnico scientifico.

Per attuare le cure con gli anticorpi monoclonali verrà anche istituita un'anagrafe apposita in cui verranno selezionati i pazienti.

