Terni, positivo al Covid sorpreso in macchina a Narni: denuncia penale e sanzione di 400 euro

Con il tampone effettuato dall’Usl Umbria 2 è stata inequivocabilmente accertata la sua positività al Covid e per questo se ne dovrebbe stare non solo in casa, nella sua abitazione di Terni, ma ovviamente anche in completo isolamento, senza cioè poter avere contatti neanche con i suoi familiari più stretti. Invece un trentenne ternano è stato sorpreso dalle forze dell’ordine mentre, a bordo della propria auto, come se niente fosse aveva raggiunto Narni, contravvenendo quindi anche alle prescrizioni di non lasciare il proprio comune di residenza, fatte salve le motivazioni previste dal decreto per il contenimento della pandemia. Nessuna delle quali rientrava nel suo caso, anche qualora fosse stato negativo.

E’ successo nella giornata di giovedì 18 marzo 2021. A fermare il trentenne è stata la polizia di Stato, nell’ambito dei servizi effettuati con l’ausilio del Reparto prevenzione crimine Umbria-Marche e coordinati dall’Ufficio Volanti della questura di Terni. Controlli a tappeto nel capoluogo e in tutto il territorio provinciale che sono stati disposti dal nuovo questore, Bruno Failla, finalizzati non solo al rispetto della normativa per il Covid, ma anche alla prevenzione dei reati contro il patrimonio ed anche alla commissione di tutti i reati, come quelli legati al traffico di stupefacenti.

Il ternano trentenne ha provato a giustificarsi mostrando un certificato di uno studio privato dal quale si sarebbe desunta una sua presunta negatività, ma i dati forniti dall’Usl Umbria 2 indicavano chiaramente che era stato invece riscontrato il suo status di positivo al Covid e che quindi se ne sarebbe dovuto restare in isolamento. Immediata, da parte degli agenti intervenuti, è scattata quindi la denuncia penale per la violazione del Testo Unico Leggi Sanitarie, oltre alla sanzione di 400 euro – che se pagata entro i cinque giorni previsti dalla legge, viene ridotta a 280 euro – per la violazione della normativa anti-Covid.

