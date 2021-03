Covid in Umbria, riaprono le scuole elementari in cinque distretti: ecco l'ordinanza

Alessandro Antonini 19 marzo 2021 a

Riaprono le scuole elementari in 35 comuni umbri, tra cui Perugia. La nuova ordinanza firmata venerdì 19 marzo dalla governatrice Donatella Tesei dispone su base regionale da lunedì 22 marzo la riapertura delle scuole primarie e negli asili (0-5) nei distretti Asl dove il contagio non superi i 200 per 100.000 abitanti e quindi: Alto Chiascio, Media Valle del Tevere, Perugino, Trasimeno, Narni Amelia, con eccezione di Amelia e Giove. Negli altri distretti resteranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado. Medie e superiori in dad al 100% in tutta la regione,

Restano chiuse fino al 6 aprile 2021 (dall'1 aprile in Umbria iniziano le vacanze di Pasqua) in tutto il territorio regionale "le attività scolastiche e didattiche - è scritto nell'ordinanza - di tutte le classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Sono sospese tutte le attività laboratoriali nelle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie e nei corsi IeFP. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’Istruzione 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata".

E’ "fortemente raccomandato - è riportato nel testo - il rispetto e l’osservanza, da parte delle istituzioni scolastiche e delle altre istituzioni competenti, delle misure di prevenzione del contagio individuate nei documenti e nei protocolli di prevenzione e sicurezza elaborati a livello nazionale per le scuole di ogni ordine e grado".

