Università stranieri, Valerio De Cesaris candidato unico alla carica di rettore

20 marzo 2021 a

a

a

Valerio De Cesaris è l’unico candidato alle elezioni per la carica di rettore (2021-2027) dell’Università degli stranieri di Perugia. Il 19 marzo, alle 13, sono scaduti i termini per la presentazione dell’atto in vista della consultazione elettorale in programma il 31 marzo. “La procedura che adotteremo sarà online come è già avvenuto per le elezioni del direttore di dipartimento”, ha precisato la pro rettrice Dianella Gambini.

All'Università per stranieri c'è attesa per l'arrivo del nuovo direttore generale

Da oggi, dunque, si entra nella settimana di consultazione. Intanto la commissione elettorale, presieduta dal Giovanna Zaganelli, ha pubblicato nel sito di Unistra le liste dell’elettorato attivo: 10 i professori di prima fascia; 25 di seconda e 18 ricercatori più due docenti “comandati e incaricati ad esaurimento”. Docenti di lingua, collaboratori ed esperti linguistici, personale tecnico e amministrativo e studenti si esprimeranno attraverso il voto ponderato (pari al 10%)..

L'Università per Stranieri annulla il bando per il direttore generale. Studenti chiedono dimissioni di Dianella Gambini

Il professore De Cesaris, nato a Roma nel 1974, è uno storico contemporaneista. Allievo di Andrea Riccardi, ha compiuto i suoi studi all’Università di Roma Tre, dove si è laureato con lode in Lettere nel 1999, e ha poi svolto il dottorato di ricerca in Studi storici all’Università Cattolica di Milano. Insegna all’Università per Stranieri di Perugia da quindici anni. Alla Stranieri ha ricoperto nel corso degli anni diversi incarichi gestionali. A dicembre 2020 è stato eletto direttore del dipartimento di Scienze umane e sociali e in tale veste è divenuto anche componente del Senato Accademico.

Suarez, la prorettrice dell'Università per Stranieri, Dianella Gambini si dimette

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.