Positivo al Covid va a fare la spesa, un altro a passeggio: multati e denunciati

A Città di Castello un uomo positivo al Covid va a passeggio in città, ma viene scoperto e immediatamente denunciato. Proseguono in Altotevere le attività di verifica del rispetto delle misure di restrizione per il tentativo di contenimento della diffusione del Covid 19. Mercoledì 17 marzo, infatti, un cittadino straniero di 43 anni, che doveva stare in casa in isolamento proprio per aver contratto il virus, era invece a passeggio per le vie cittadine. Il mancato rispetto dell’ordinanza emessa dalla Asl Umbria 1 di isolamento contumaciale nella sua abitazione del cento storico, non è sfuggita al controllo predisposto dal dirigente del commissariato della polizia di Stato tifernate, il vice questore Michele Santoro, che ha fatto intervenire un equipaggio della squadra volante per i controlli.

Gli uomini hanno rintracciato e bloccato lo straniero. Effettuato una ulteriore verifica ai terminali ministeriali e sanitari, è arrivata la conferma della positività del 43enne con l’obbligo di stare in isolamento domiciliare. All’uomo sono state applicate le sanzioni previste della legge e gli agenti hanno provveduto a riaccompagnarlo al proprio domicilio intimandogli di rimanere in casa e rispettare le prescrizioni dei protocolli sanitari.

Per lui è scattata anche la denuncia all’autorità giudiziaria. Ovviamente non è l'unica violazione delle restrizioni negli ultimi giorni. Un uomo positivo al Covid è andato a fare la spesa da Marsciano a Perugia. E' stato scoperto dalla polizia locale e anche in questo caso sono scattate immediatamente sia la multa che la denuncia. In questo caso è accaduto lunedì scorso, 8 marzo. Ad intervenire sono stati i vigili urbani di Marsciano, sotto il comando di Giampiero Properzi. L’uomo, quarantacinquenne, ha infranto l’isolamento e da una frazione di Marsciano si è recato in un supermercato di Perugia. I controlli nei prossimi giorni saranno sempre più intensi, in particolare nel periodo vicino al ponte di Pasqua.

