Perugia, detenuta tenta di togliersi la vita: salvata dalla polizia penitenziaria

19 marzo 2021 a

a

a

Una detenuta di origine brasiliana ha tentato di togliersi la vita nel carcere di Capanne, a Perugia. Il fatto è accaduto nella serata di mercoledì 17 marzo. La donna è stata salvata dal tempestivo intervento degli uomini della polizia penitenziaria in servizio, anche se un’agente è rimasta contusa. Lo rende noto il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe che plaude al provvidenziale intervento che è stato effettuato degli agenti che erano in servizio.

Alta tensione in carcere, detenuta sputa in faccia all'agente

“Nella serata di mercoledì, verso le 20.15, una detenuta del reparto femminile del carcere di Capanne ha cercato di impiccarsi alle sbarre del letto a castello. Grazie alla professionalità dell'agente di sezione e all'aiuto dell'infermiera, che si trovava in sezione per la somministrazione della terapia, è stata salvata. Portata presso l'infermeria del reparto per le cure del caso, nella concitazione del momento, un’assistente capo della polizia penitenziaria è stata colpita con un calcio al costato che le ha procurato lesioni guaribili in tre giorni, salvo complicazioni”, evidenzia Fabrizio Bonino, segretario nazionale per la regione Umbria proprio del Sappe.

Caso Sonia Marra, Umberto Bindella assolto in via definitiva

“E’ solamente grazie alle poliziotte penitenziarie - continua - le eroine silenziose del quotidiano a cui va il ringraziamento del Sappe per quello che fanno ogni giorno, se il numero delle tragedie in carcere è fortunatamente contenuto. E’ evidente a tutti che è necessario intervenire con urgenza per fronteggiare le costanti criticità penitenziarie”.

Umbria, altre 10 quarantene obbligatorie per la festa di compleanno abusiva

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.