Perugia, cigno da favola sul Tevere. Ma attenzione al cibo

L’elegante cigno reale che da qualche giorno si è stabilito nelle acque del Tevere è diventato una star per i residenti di Ponte San Giovanni, il quartiere periferico di Perugia. Ogni giorno, bambini e non solo, si affacciano dal Pontevecchio per ammirarlo e scattare fotografie che ovviamente spesso finiscon o sui social.

Oppure provano ad avvicinarlo percorrendo le sponde del fiume dal percorso verde. Ma in realtà ormai la notizia sta impazzando e i curiosi arrivano anche da fuori Ponte San Giovanni per ammirare l'esemplare. C’è solo un timore che preoccupa gli animalisti: i cigni si cibano di alghe e vegetazione acquatica. Il rischio che i visitatori possano dargli da mangiare briciole di pane è molto forte: ma questo sarebbe un cibo pericoloso per il bell’animale dal piumaggio bianco.

Seppure ghiotti di briciole, spiegano gli animalisti, questo cibo sarebbe doppiamente pericoloso per la specie: da un lato perché questo approccio li rende pigri nel cercarsi da soli cosa mangiare e dunque li trasforma in esemplari dipendenti dall’uomo. Sull’altro fronte, si tratta di un cibo che li porta a un eccesso di peso e non sempre digeribile soprattutto per gli animali più giovani.

