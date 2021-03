Umbria, la curva dei decessi per Covid cresce nella terza fase

Alessandro Antonini e Francesca Marruco 19 marzo 2021 a

a

a

In Umbria dall’inizio della pandemia 132 positivi al Covid sono morti in casa. L’11,2% del totale. L' età media è di 84 anni. E’ il dato emerso nel bilancio dalla Regione nel giorno del ricordo delle vittime del Covid, giovedì 18 marzo. Le statistiche sono aggiornate al 16 marzo. Su 1.175 decessi, 1.007 sono avvenuti in ospedale (85,7%, età media 81 anni) e 36 in altre strutture come le Rsa (3,1%, età media 88,5 anni). L’andamento della curva epidemica a confronto con la progressione delle vittime - è emerso dall’analisi di Marco Cristofori e Carla Bietta del Nucleo epidemiologico regionale - indica nella terza fase, tra gennaio e febbraio, 2021, non solo il picco più alto della media mobile ma anche l’unico scostamento tra decessi attesi, rispetto alla curva dei positivi, e decessi reali.

Bietta: "In Umbria sul tracciamento i giovani non collaborano"

Questi ultimi in particolare a metà febbraio sono sopra di quattro punti percentuali rispetto alla mortalità statisticamente stimata in base ai positivi. In fase uno (marzo-aprile 2020) e due (novembre-dicembre 2020) sono sempre sotto. La prima ondata in Umbria ha visto l’età media dei positivi a 49 anni e dei decessi a 78. Nella seconda sono state rispettivamente di 45 anni l’età media del contagio e 82 quella dei morti. Nella terza ancora più bassa l'età dei positivi 43,7 anni l’età media dei positivi e 81 quella dei deceduti. La curva dei contagi è in "lenta ma continua discesa", hanno spiegato ancora Cristofori e Bietta. Certo "le varianti non ci aiutano e ricordiamo come l'Umbria è stata la prima regione a segnalare quella brasiliana".

Vaccino, in Umbria 150 farmacie pronte alla somministrazione

L'Rt nell'ultima settimana è a 0,92, l'incidenza dei casi rispetto agli abitanti è di 171 per 100 mila. In base ai modelli predittivi della Regione da qui a sette giorni dovrebbe scendere a 157,5 x 100.000 e tra 14 giorni a 144,2 x 100.000. Questo presupponendo che l'indice di contagio resti lo stesso. A livello provinciale Terni è al 177,66 e Perugia al 168,70. Sul fronte delle fasce di età, si registra un calo dei contagi per quella 19-24 anni, la più alta nelle ultime settimane, così come per quella 45-64. Stabile, in leggera discesa, la fascia 25-44. Cresce dall'inizio di marzo quella tra i 65 e i 79 anni e anche quella over 80. Le fasce scolari 0-19 sono tutte in discesa, tranne quella 6-10 anni in leggera risalita.

Umbria, piano per la riapertura delle scuole elementari in cinque distretti: ecco quali

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.