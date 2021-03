Covid, Bietta: "In Umbria sul tracciamento i giovani non collaborano"

19 marzo 2021 a

“In Umbria nella seconda e terza fase del contagio si è rilevata una minore collaborazione della popolazione, in particolare delle fasce più giovani, a fornire elementi nelle indagine epidemiologiche. Questo non ha messo in difficoltà il tracciamento, ma si è notata una certa reticenza nel dare le informazioni richieste”. A parlare è la dottoressa Carla Bietta, del Nucleo epidemiologico regionale. Che arriva ad utilizzare il termine “omertà” nel descrive il fenomeno.

Da una parte c’è il clima di stanchezza diffusa a un anno dalla pandemia rispetto alle misure prese e agli obblighi per evitare il propagarsi del contagio - ammette Bietta - ma questo non giustifica il fatto che è stata ridotta la collaborazione dei cittadini con gli addetti alla prevenzione. “C’è stato un contagio sommerso non diagnosticato”, ha aggiunto l’esperta. Un aiuto ai nuovi focolai, indirettamente. Con le misure prese - tre settimane di zona rossa nella provincia di Perugia - la curva è progressivamente calata, seppure lentamente. E stato confermato che l’Umbria e in particolare la provincia di Perugia hanno anticipato l’andamento che si sta riscontrando a livello nazionale.

Ma fanno ancora paura i dati sulle terapie intensive occupate da pazienti Covid, stabilizzate intorno alle 80 sul totale di 141 e il numero dei decessi che non accenna a diminuire. Un fenomeno che si rileva nonostante i contagi si siano ridotti. Intanto dagli ultimi cluster indagati in particolare in alcune Rsa arrivano i dati che compendiano il bilancio delle infezioni post vaccino: 330 pazienti hanno contratto il virus dopo la prima dose e 177 dopo la seconda. Non ci sono al momento nuovi risultati sui sequenziamenti.

