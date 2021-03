Vaccino, in Umbria 150 farmacie pronte alla somministrazione

19 marzo 2021 a

a

a

Ci sono già 150 farmacie aderenti a Federfarma Umbria che hanno dato la loro disponibilità per iniziare a effettuare le vaccinazioni anti Covid appena ci sarà l’ok. Lo annuncia ufficialmente il presidente di Federfarma Umbria, Augusto Luciani, precisando che ci sono almeno tutte quelle che sono già state impiegate per i tamponi antigenici.

Umbria, altre 10 quarantene obbligatorie per la festa di compleanno abusiva

La necessità di individuare soluzioni parallele per la somministrazione dei vaccini risulta quanto mai stringente nell’ottica di accelerare. Ieri il Corriere ha dato notizia di un dentista di Perugia che ha dato lo stesso tipo di disponibilità e che quindi è pronto a somministrare i farmaci anti Covid. Nei giorni scorsi, inoltre, si è tenuto un nuovo incontro con i medici di base che, dopo gli over 80 non autosufficienti, saranno nelle condizioni di poter vaccinare anche le persone di età compresa tra 70 e 79 anni.

Umbria, piano per la riapertura delle scuole elementari in cinque distretti: ecco quali

E’ verosimile che l’avvio di questa fase possa avvenire entro la metà del prossimo mese di aprile ma le agende non sono state ancora create. E’ al vaglio anche l’eventualità di far fare il richiamo Astrazeneca ai medici e concentrare Pfizer nei punti vaccinali. Intanto il commissario Covid, Massimo D’Angelo ha reso noto che non esiste alcuna sorveglianza anticorpale dopo il vaccino: “Il ministero non l’ha prevista. Ad ogni modo per quel che so io è altissima da noi”.

Bonus baby sitter, in Umbria domande dal 24 marzo. Contributi fino a 800 euro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.