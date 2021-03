Terni: iniziati i lavori a via Ippocrate per abbattere l'edificio dell'ex bocciodromo

Simona Maggi 19 marzo 2021 a

I quartieri periferici di Terni cambiano volto con i lavori di riqualificazione urbana. Da qualche settimana sono iniziati i lavori di demolizione e relativa bonifica dell'ex bocciodromo in via Ippocrate, operazione nella quale è stata anche rimossa una potenzialmente pericolosa copertura in fibrocemento contenente fibre di amianto. Si tratta soltanto del primo stralcio dell'opera di riqualificazione dell’area che prevede, in futuro, anche la realizzazione di un locale per servizi e la sistemazione del verde pubblico.

Verde pubblico e impianti sportivi nella zona dell'ex bocciofila Prampolini

Ad aggiudicarsi il bando è stata la Va.ri.an srl di Gualdo Cattaneo, unica società che ha partecipato.

Era luglio del 2017 quando c'era stata l'approvazione del progetto esecutivo per la demolizione dal quadro economico complessivo di 64 mila 500 euro. Dopo tre anni e mezzo la Va.ri.an si è aggiudicata la gara con un ribasso del 40,01 per cento. Ora i lavori stanno procedendo velocemente, salvo imprevisti e tempo permettendo, si concluderanno tra la fine di aprile e i primi di maggio. 2021

Per permettere il passo successivo, ovvero il secondo stralcio di lavori, gli uffici comunali sono al lavoro per trovare fondi per il prossimo step quello che permetterà di realizzare una struttura e un'area verde. Per il secondo stralcio dovrà essere fatto un altro bando per l'aggiudicazione dei lavori stessi. Il quartiere di Boccaporco è da anni uno dei quartieri più conosciuti della città appunto per la presenza dell'ex bocciodromo che è sempre stato il fiore all'occhiello della disciplina.

Ora, dopo tre anni, i lavori sono iniziati e i residenti si augurano che possa essere dato il via, dopo la conclusione del primo stralcio, al secondo step quello di riqualificazione dell'area con una nuova struttura e un'area verde. Al momento vicino all'ex bocciodromo c'è un'area verde dove ci sono altalene transennate, perché rotte, e alcune panchine. Questo piccolo polmone verde, fino a prima delle restrizioni causate dall'emergenza sanitaria, era spesso ritrovo di giovani ed anche anziani durante le ore della giornata. Ora versa in uno stato di abbandono con cartacce in terra, cestini pieni di rifiuti ed erba alta. Con la riqualificazione i residenti si auspicano che appena i lavori di bonifica e demolizioni dell'ex bocciodromo ci sia anche una risistemazione di questo fazzoletto di verde. Il Comune sta lavorando anche su altri progetti di riqualificazione in altri quartieri della città. Recentemente è stato fatto un sopralluogo nel quartiere Matteotti per cercare di recuperare vecchi edifici che una volta ospitavano negozi o associazioni. L'obiettivo di Palazzo Spada è quello di rendere la città sempre più funzionale e al passo coi tempi.

