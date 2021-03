Foligno, in Comune dieci assunzioni nella polizia locale. L'annuncio del sindaco

Gabriele Grimaldi 18 marzo 2021 a

“Quest’anno faremo ben dieci assunzioni, tra turnover e nuovi innesti, per il corpo di polizia municipale di Foligno”. Ad annunciarlo è stato il sindaco, Stefano Zuccarini, dopo essere stato interpellato da alcuni consiglieri di opposizione durante il consiglio comunale straordinario sul tema della sicurezza in città, alla luce dei ripetuti episodi di criminalità avvenuti nelle passate settimane e sulle problematiche riguardanti la polizia municipale. “Sono stati tutti individuati gli autori dei fatti capitati in città e a breve verranno tolti dalla circolazione – ha detto Zuccarini – Nei prossimi giorni il prefetto Gradone verrà a Foligno e affronteremo il tema del campo rom di Sant’Eraclio. Non possiamo più tollerare gli atti di vessazione verso la frazione da parte di alcuni soggetti con una capacità criminale particolarmente elevata. Verranno prese decisioni drastiche. Controlli anti Covid? Dire che in città ci sia una situazione in cui si vede gente manifestamente irrispettosa delle regole è un po’ fazioso. Può succedere, purtroppo, che qualcuno faccia delle feste private, ma non ho 60 mila poliziotti da mettere al fianco di 60 mila abitanti”.

Zuccarini ha parlato anche dello stato di agitazione sindacale della polizia municipale: “Abbiamo cercato delle soluzioni logiche, a fronte di un’ispezione del Mef che per due volte ha ribadito l’impossibilità di pagare gli straordinari per i festivi infrasettimanali ai vigili urbani, che sono state rigettate – ha spiegato – Il comandante Baffa ha rimodulato i turni per evitare che si formasse il debito orario per i soggetti che non venivano messi in turno. Sarebbe stato meno oneroso pagare gli straordinari invece che mettere le persone in turno, ma ci siamo dovuti adeguare al Mef. La nostra proposta è lì: chi vorrà accettare l’accetterà, altrimenti andranno allo sciopero".

"Ciascuno - ha aggiunto - si prenderà le sue responsabilità, ma nessuno ci venga a dire che non tuteliamo e non valorizziamo il corpo di polizia municipale, perché dieci assunzioni non si erano mai viste in questi anni. Il taglio dei 20 mila euro di fondi? Li abbiamo rimessi a bilancio. L’anno scorso sono stati tagliati perché a fronte della richiesta dell’amministrazione quest’estate per il prolungamento da mezzanotte all’una dell’attività di controllo per sei mesi, ci è arrivata la controproposta di accettare la somma di 23 mila euro circa a fronte però di una riduzione dell’orario alle 20 negli altri periodi dell’anno. Finché ci sarò io, non manderò mai a casa i vigili alle 20”. Sul tema sicurezza sono intervenuti Angelo Scatena, responsabile della Camera del lavoro di Foligno, e Mario Bravi, segretario provinciale Spi Cgil: “Abbiamo registrato 14 scippi e una rapina in queste ultime due settimane – scrivono in una nota – I cittadini si sentono sempre più indifesi. Caro sindaco, le parole non bastano più”.

