Covid, in Umbria vaccini al parco di Solomeo: Brunello Cucinelli paga medici e infermieri

18 marzo 2021 a

a

a

Il Parco della Bellezza di Solomeo si appresta a diventare un punto per la somministrazioni di vaccini anti Covid: Brunello Cucinelli, infatti, pagherà medici e infermieri. Crescono così i punti vaccinali in Umbria, con un altro luogo in cui sarà possibile somministrare circa 1.200 dosi settimanali. A garantire le risorse necessarie è la Brunello Cucinelli Spa e la Fondazione di Famiglia.

In Italia 24.935 nuovi casi e altri 423 morti. Torna a salire il tasso di positività

"Ancora una volta Brunello Cucinelli si distingue non solo per l’attenzione all’innovazione, alla cura del design e per la sua internazionalità che contribuisce a rendere l’Umbria nota nel mondo", ha detto il Commissario regionale per l’emergenza Covid Massimo D’Angelo, "ma anche per la sua sensibilità verso gli aspetti sociali del mondo del lavoro e della comunità. In questo momento difficile il suo gesto assume un significato ancora più importante, visto che con l’allestimento contribuirà a rendere più capillare la presenza di punti vaccinali sul territorio e ad aumentare il numero di dosi somministrate - a tutti i cittadini e non solo ai dipendenti dell’azienda - e quindi a traghettare la nostra comunità prima possibile fuori dalla pandemia".

Cucinelli supera l'anno difficile della moda: nel 2021 attesa crescita del 15%

"Abbiamo accolto con grande emozione le parole con le quali il nostro stimatissimo Presidente Mario Draghi ha esortato le attività pubbliche e private a sostenere questo momento di speranza con la realizzazione di centri temporanei per la vaccinazione anti Covid; come ci ha ricordato lo stesso presidente, prendiamo le decisioni con grande ponderatezza, e mettiamole in pratica con altrettanta rapidità. Ispirati dall’esempio e dalla Fede nella Provvidenza che animava Don Alberto Seri, nostro indimenticato parroco il quale qui a Solomeo e in Umbria, nel momento doloroso dopo la fine della Seconda guerra mondiale, dedicò la sua vita e il suo cuore alla salute fisica e morale del prossimo, abbiamo scelto con piena partecipazione di destinare a tale fine nobile e utilitario le strutture del parco della Bellezza, che venne dedicato al nostro amato sacerdote e porta il suo nome, realizzando un centro vaccinale nel luogo dove è più viva e sensibile l’unione tra la bellezza estetica, la salute fisica e quella spirituale"; ha commentato Cucinelli.

Astrazeneca, via libera dell'Ema: "Il vaccino è sicuro ed efficace"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.