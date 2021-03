Covid in Umbria, l'assessore Coletto: "Dall'1 aprile vaccinazioni per le categorie estremamente vulnerabili"

18 marzo 2021 a

“Avremo la meglio sul Covid grazie alle cure e grazie alle vaccinazioni”. Lo ha detto Luca Coletto, assessore regionale alla Sanità, annunciando che “dal 1 aprile in Umbria si partirà con la vaccinazione dei cittadini estremamente vulnerabili che sono tra coloro che hanno maggiore necessità di essere protetti”. Sempre in merito alle vaccinazioni il commissario all'emergenza Massimo D’Angelo ha reso noto che in Umbria “sono state somministrate 101.487 mila dosi di vaccino e sono state incrementati in modo esponenziale gli interventi vaccinali”.

I cittadini che hanno ricevuto la prima dose sono73.925 con un incremento dall’inizio di marzo del +55%. Sempre con la prima dose dal primo marzo sono stati vaccinati 24.659 cittadini ultraottantenni (+64 per cento dal primo marzo), 14.518 soggetti rientranti nel personale della scuola e università (+89 per cento), mentre 3.252 sono stati i vaccinati nelle dell’ordine (92 per cento). “Questo vuol dire – ha detto D’Angelo - che è stato messo a punto un sistema massivo di vaccinazioni e che in questi giorni non ci siamo assolutamente fermati”. Ricordando che è in corso un accordo con i medici di medicina generale per vaccinare i soggetti in fascia di età tra i 70 e 79 anni, D’Angelo ha riferito che “saranno attivati nuovi punti vaccinali e, come annunciato dall’assessore, si partirà con la vaccinazione dei soggetti estremamente vulnerabili: “abbiamo creato un gruppo di lavoro per l’individuazione nominale dei cittadini ricompresi in questa fascia – ha detto - anche attraverso il supporto informatico di Umbria Salute e Umbria digitale dei nominativi". Ne sono stati stimati già 80 mila. Prenotazioni e vaccinazioni "avverranno contestualmente", è stato detto.

"Per la prossima settimana, in caso di riscontro positivo da parte di Ema per la somministrazione del vaccino a vettore virale (AstraZeneca), chiameremo 1600 persone che poi sono le stesse che non hanno potuto aderire all’intervento vaccinale già programmato”, ha concluso D'Angelo Già da domani venerdì 19 marzo in caso di ok ad AstraZeneca l'Umbria è pronta a riattivare le somministrazioni. Confermato che, in caso di vaccini avanzati, saranno immunizzati gli accompagnatori degli over 80. Create anche delle liste parallele delle categorie sanitarie, a partire dai tirocinanti e i volontari della sanità.

