Covid in Umbria, bollettino del 18 marzo: 168 nuovi positivi e 255 guariti, giù ricoveri e terapie intensive

Sono 168 i nuovi positivi in Umbria nel bollettino del 18 marzo. Sei i decessi (1.187 in tutto) nell'ultimo giorno monitorato e 255 i nuovi guariti: gli attualmente contagiati si attestano a 5.811 e calano di 93 unità in 24 ore. Si allenta la pressione sugli ospedali: i pazienti Covid ricoverati sono 480 (-5); giù anche l'occupazione delle terapie intensive, che passano da 79 a 76. In calo gli isolamenti contumaciali: -22 (7.735 in tutto). I tamponi effettuati con test molecolare sono stati 2.746, mentre gli antigenici rapidi 2.611. Il tasso di positività rispetto i primi è del 6,1%, rispetto al totale dei test al 3,1. Il giorno prima era al 9,6% il tasso sui molecolari e sopra il 4% quello complessivo.

Nella conferenza stampa del nucleo epidemiologico è stato confermato che la curva dei contagi è in "lenta ma continua discesa", hanno spiegato i dottori Marco Cristofori e Carla Bietta. Certo "le varianti non ci aiutano e ricordo come l'Umbria è stata la prima regione a segnalare quella brasiliana". L'Rt nell'ultima settimana è a 0,92, l'incidenza dei casi rispetto agli abitanti è di 171 per 100 mila. In base ai modelli predittivi della Regione da qui a sette giorni dovrebbe scendere a 157,5x100.000 e tra 14 giorni a 144,2x100.000. Questo presupponendo che l'indice di contagio resti lo stesso.

A livello provinciale Terni è al 177,66 e Perugia 168,70, Sul fronte delle fasce di età, si registra un calo dei contagi per quella 19-24 anni, la più alta nelle ultiume settimane, così come per quella 45-64. Stabile, in leggera discesa, la fascia 25-44. Cresce dall'inizio di marzo quella tra i 65 e i 79 anni e anche quella over 80. Anche le fasce scolari 0-19 sono tutte in discesa, tranne quella 6-10 anni in leggera risalita.

