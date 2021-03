Terni, rassegna Stas: Alban Guillon racconta in streaming la leggenda di San Patrizio

18 marzo 2021 a

Terzo appuntamento con la rassegna di spettacoli in streaming Stas (Storie Trasversali di Arti Sospese), che si può seguire attraverso i canali social (Facebook e Youtube Stas srl). Giovedì 18 marzo 2021, alle 21,30, spazio a una narrazione storica dal titolo “San Patrizio, storia e leggenda di un santo druido”, presentata da Alban Guillon, cantastorie, attore e giullare di origini francesi, trasferito 20 anni fa a Collescipoli, in provincia di Terni.

Lo spettacolo narra la storia di un Druido che nel quinto secolo d.c. convertì in soli 30 anni l'intera Irlanda e divenne il Santo protettore dell’isola. Alban Guillon conduce gli spettatori nell'Irlanda celtica del V° secolo alla scoperta di una cultura millenaria. Un tuffo nel cristianesimo dei primi secoli, e in particolare della Chiesa Celtica d'Irlanda, che, benché sia ormai sparita, ha contribuito notevolmente alla costruzione della fede in Europa, lasciando perfino alcuni rituali liturgici ancora oggi presenti. Cosa lega così strettamente gli Irlandesi al loro Santo? Perché il suo culto è così forte e vivace ancora oggi? Lo si potrà scoprire in questa storia-conferenza.

Alban Guillon, cantastorie, attore e giullare, nasce a Versailles, nella periferia Ovest di Parigi, si trasferisce a Collescipoli 20 anni fa. Di formazione attore, partecipa fin da subito come giullare al corteo storico del borgo. Appassionato di storie medievali e celtiche si dedica sempre di più alla scrittura e il racconto. Scrive anche una narrazione di Valentino, protettore di Terni. Ai più piccoli è noto come lo Gnefro della Cascata delle Marmore e di Piediluco.

La rassegna Stas (Storie Trasversali di Arti Sospese) è promossa dall'omonimo service di spettacoli, con sede in Terni, insieme al regista teatrale Francesco Locci e all'associazione Progetto Mandela, nella persona di Irene Loesch. Nei due primi appuntamenti si sono esibiti i Daje Gas Trio e la coppia costituita dall'attrice Elena Marrone e dalla musicista Marialuna Cipolla.

