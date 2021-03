Foligno, bici rubata a un bambino di undici anni ritrovata grazie a Facebook

18 marzo 2021 a

a

a

A Foligno la bicicletta rubata di un bambino è stata ritrovata grazie ai social. E' stata proprio una richiesta di aiuto pubblicata su Facebook a far risolvere il caso in meno di 24 ore. Il piccolo di appena 11 anni in un giorno ha riavuto il suo tanto amato mezzo ecologico. L'appello era partito dal signor Massimo, proprio utilizzando Facebook. Nella giornata di martedì 16 marzo, aveva segnalato il furto di una bicicletta sportiva.

“Oggi - aveva scritto - all’interno del garage di un appartamento di via Capitini (zona Inail - via dei Preti) è stata rubata la bicicletta che vedete in foto (immagine che ovviamente era stata postata, ndr). E’ nuovissima e appartiene a un bambino di 11 anni. Se qualcuno l’ha vista o ha informazioni, prego di contattarmi qui su Facebook, anche in privato”.

Lite in strada, in prognosi riservata l'uomo ferito alla testa

Un appello che non è rimasto inascoltato e in meno di 24 ore qualcuno ha contattato il signor Massimo per segnalargli la bicicletta permettendo così la sua restituzione. Negli ultimi mesi in più di una occasione sono stati segnalati furti di biciclette a Foligno. Spesso i mezzi a pedali vengono ritrovati dopo qualche giorno, magari perché chi li ruba li usa soltanto per arrivare in un punto della città e poi li abbandona.

Segnalate truffe di falsi operatori Enel

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.