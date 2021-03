Umbria, morti per Covid due storici commercianti di Bastia

18 marzo 2021 a

Salgono a trentotto le vittime a causa del covid Covid nel territorio comunale di Bastia Umbra. Tra queste c'è anche la nota commerciante Daniela Tortoioli in Fioravanti, titolare di uno storico negozio di abbigliamento."Al marito Luciano, ai tre figli Lucia, Davide e Michele, a tutti i familiari "va il nostro cordoglio, il dolore dell’amministrazione comunale a nome di tutta la comunità bastiola", scrive il Comune.

La sindaca Paola Lungarotti "esprime le proprie sentite condoglianze alla Confcommercio di Bastia Umbra, al presidente Sauro Lupatelli, al direttivo” e ricorda anche che vive "in prima persona il dolore del lutto con la scomparsa di un familiare toccato dal virus; si tratta di mio zio Giuseppe Malizia, marito di Graziella Lungarotti, zio Peppino, babbo di Lorella e di Cristina. Una figura tipica bastiola, un commerciante e allevatore di suini, la sua grande passione, conosciuto in paese per il suo carattere schietto e originale".

Lutto anche ad Assisi, dove il sindaco Stefania Proietti ha comunicato la scomparsa di un uomo che era stato ricoverato a Roma. I deceduti nel territorio della Regione Umbria positivi al covid sono 1.181 (dato 18 marzo ore 12.30).

