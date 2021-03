Assisi, assalto al bancomat. Ma i banditi restano senza bottino

18 marzo 2021 a

Rubano un carro attrezzi e tentano di scassinare il bancomat di una filiale della Banca Unicredit. Ma il colpo sfuma. Il fatto è accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì a Petrignano d'Assisi. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, intervenuti sul posto, la banda ha prima rubato in zona il mezzo per il soccorso, poi si è diretta verso la filiale dell'istituto di credito. A quel punto ha usato il carro attrezzi come ariete per scassinare il bancomat.

Il furto non è però andato a buon fine e i soldi sono rimasti all'interno della cassaforte. I malviventi quando hanno capito che non sarebbero riusciti a mettere le mani sul denaro, sono scappati a bordo di un'auto.

Solo pochi giorni fa un colpo simile, che ha fruttato 20 mila euro, è stato messo a segno in una frazione di Cortona. In quel caso i mezzi del soccorso stradale erano stati rubati a Umbertide e Perugia, nel quartiere di Ponte San Giovanni.

Sull'episodio di Petrignano di Assisi stanno indagando i carabinieri che hanno immediatamente transennato l'area. E' molto probabile che, come accade sempre in fatti del genere, prendano visione delle immagini di eventuali telecamere della zona e dei dintorni.

