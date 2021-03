Terni, apertura della pesca alla trota prevista per il 28 marzo a rischio di un nuovo rinvio

18 marzo 2021 a

L’apertura della pesca alla trota in Umbria è, al momento, slittata al prossimo 28 marzo 2021. Pescatori e operatori sono disorientati da questi continui spostamenti di date e anche amareggiati perché è inevitabile che determinate decisioni si ripercuotono negativamente sull'economia del settore, avendo già causato una riduzione di licenze rinnovate del 50 per cento. Per non parlare poi dei negozi che vendono esche vive o articoli della pesca che hanno visto il fatturato diminuire notevolmente. A creare disagi sono stati i vari spostamenti della date di apertura. Prima del 28 marzo l'apertura ufficiale doveva essere infatti il 15 marzo2021.

Ora, da via ufficiose, sembrerebbe che il 24 marzo 2021 in Regione Umbria ci sia una consulta con le associazioni di pesca e l'assessorato competente, per decidere se i pescatori potranno uscire dal comune di appartenenza e altre cose riguardo all'apertura ufficiale del 28 marzo 2021. Va fatto un passo indietro perché a settembre la giunta regionale con una delibera (804 del 9 settembre) aveva posticipato l'apertura, dall'ultima domenica di febbraio al 15 marzo 2021. Una decisione presa e giustificata dalla giunta a causa dei mutamenti di tipo climatico che inducono fluttuazioni annuali nei periodi riproduttivi delle varie specie ittiche presenti nelle acque regionali, che possono essere anticipati o posticipati rispetto ai periodi individuati nel regolamento regionale. A seguito dei cambiamenti di alcuni fattori ambientali, negli ultimi anni la maggior parte delle trote presenti nei corsi d’acqua dell’Umbria iniziano a deporre le uova con un ritardo significativo rispetto al passato. Per questo motivo la giunta regionale ha ritenuto opportuno posticipare il periodo di divieto di pesca alla trota per tutelare in maniera più efficace il suo periodo riproduttivo. La proposta è stata valutata dai membri della commissione consultiva per la pesca sportiva ed ha ricevuto consenso unanime.

“La decisione presa – spiega Fabrizio Picchioni – si basa su studi effettuati su trote allevate a Borgo Cerreto la cui riproduzione è diversa ovvero avviene più tardi rispetti a quelle che vivono nel fiume Nera. Quindi sarebbe stato il caso di fare tutte le valutazioni del caso prima ancora di spostare le date di apertura, visto che quella della terza di febbraio ormai sono sessant'anni che c'è. Abbiamo comunque accettato la decisione. Poi ci hanno comunicato dalla Regione che sarebbe stata il 15 marzo, poi ancora un nuovo cambio e si è passati al 28 marzo. Per noi che vendiamo esche vive arrivare a ridosso dell'apertura senza sapere se si aprirà perché vanno ordinate almeno 10 giorni prima ed hanno un costo, ma non vengono vendute dopo 10 giorni siamo costretti a buttarle. Le cose ce le dovrebbero dire con anticipo per organizzarci e non perdere soldi. La mia non è una protesta, ma un pensiero per fare in modo che le cose possono migliorare grazie alla collaborazione di tutti”.

In questo particolare momento di emergenza sanitaria va anche valutato il problema degli assembramenti che per la pesca non sussiste perché la legge parla chiaro: tra un pescatore e l'altro ci devono essere 10 metri di distanza. Tra i pescatori, interviene Renato Massoli: “Serve più chiarezza, non si possono sapere le cose all’ultimo momento”. C'è anche chi come Simone Castellani, propone di fare slittare l'apertura se persiste il divieto di spostamento tra comuni: “Fare l'apertura della pesca significa anche ritrovarsi con un amico e mangiare in riva al fiume - dice Castellani - cose che in questo momento sono vietate. Tanto vale posticipare, sperando che la situazione nel frattempo sia migliorata”.

