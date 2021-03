Covid in Umbria, i vaccini avanzati vanno agli accompagnatori degli over 80

Alessandro Antonini 18 marzo 2021 a

In Umbria si vaccinano anche gli accompagnatori degli over 80. In caso di dosi avanzate per il forfait delle prenotazioni sono già state applicate le linee guida che prevedono la somministrazione delle dosi anche a persone non immediatamente riconducibili alle categorie e alle fasce d’età previste dal piano vaccinazioni. L’obiettivo è non sprecare niente. In attesa dello sblocco del vaccino AstraZeneca da parte di Ema (Agenzia europea del farmaco) e dell’omologa italiana Aifa - atteso oggi giovedì 18 marzo - l’Umbria si prepara a recuperare il tempo perso. E’ stata anche in individuata una categoria di 2.600 unità, i tirocinanti del mondo sanitario, che verranno anticipati in caso di forfait di personale scolastico e forze dell’ordine. Le somministrazioni di dosi inoptate a familiari, badanti e “caregiver” degli ultraottantenni è avvenuta per lo più con le fiale del vaccino anglosvedese oggi sospeso, fanno sapere dalla Regione Umbria. Al momento sono 515 i soggetti vaccinati che non appartengono alle categorie codificate.

Tra questi ci sarebbero anche gli accompagnatori degli anziani. E intanto il piano va a rilento. Ieri, stando ai dati forniti da Palazzo Donini, sono state vaccinate 73.033 persone. Ossia 1.942 in più rispetto al giorno prima. Meno della metà della capacità indicata nel piano vaccinazioni a regime: cinque mila dosi ogni 24 ore. Anche al netto della seconda dose, si va a scartamento ridotto. Decisivo lo stop AstraZeneca. Dei quasi duemila vaccinati di ieri 1.372 sono over 80. Gli altri riguardano il richiamo per gli operatori sanitari e gli ospiti di Rsa rimasti fuori dal primo giro di iniezioni. Tutti immunizzati con Pfizer e Moderna.

Ma se il piano vaccinazioni rallenta, nelle ultime 24 ore (dati aggiornati alle 11:54 di ieri, 17 marzo) il contagio è tornato ad accelerare. Raddoppiati i nuovi casi. Sono 324, ossia il +103,77% rispetto ai 159 del giorno prima. I pazienti Covid deceduti sono dieci. I guariti sono 315. Gli attualmente positivi scendono ma di una sola unità: siamo a 5.904. I tamponi molecolari effettuati sono stati 3.364. Mentre gli antigenici rapidi 3.185. Il tasso di positività sui primi è al 9,63%. Sul totale dei test (molecolari più antigenici, anche se questi ultimi vanno validati con i primi) siamo al 4,94%. Numeri in crescita rispetto ai giorni precedenti, esclusi i dati del lunedì. Sul fronte terapie intensive occupate da pazienti Covid siamo a 79, una in più rispetto alle 24 ore prima. Crescono di cinque anche i ricoveri Covid complessivi, arrivando a quota 485. Secondo il monitoraggio Agenas l’Umbria è tornata maglia nera nazionale (parimerito con le Marche) sull’occupazione di pazienti Covid delle rianimazioni: 57% contro una soglia del 30% e una media nazionale del 37%.

