Turismo, il Covid fa scoprire all'Umbria la vacanza a km zero

La vacanza a km zero conquista anche l’Umbria. Nei primi due mesi dell’anno sono aumentate sia le offerte che le richieste di strutture deluxe che sempre più spesso sono utilizzate anche per lo smart working. La staycation, la vacanza di un giorno che si fa senza partire, viene sempre più considerata un antidoto allo stress generato dalla pandemia. Secondo Daybreakhotels.com, la startup nata per affittare di giorno stanze e servizi in hotel di lusso e che oggi consente agli alberghi di reinventarsi con nuove soluzioni per lo smart working e per il lesure, sono il 10% in più rispetto allo scorso anno gli umbri che da inizio 2021 hanno deciso di concedersi un momento tutto per loro in una struttura di livello.

“Le persone hanno sempre più bisogno di trovare un’alternativa alle mura domestiche che però sia prima di tutto una soluzione sicura, come quella offerta dagli alberghi a cinque stelle del nostro network” dice Simon Botto, ceo della startup che aggrega di 5000 hotel nel mondo. E così DayBreakHotels.com è diventato in Umbria, nel giro di poco tempo, il primo canale di vendita dell’hotellerie: basti pensare che solo nei primi mesi dell’anno sono ventuno gli alberghi che si sono affiliati alla start up in regione con un aumento del 30% rispetto alla fine del 2020. Un risultato che sorprende soprattutto se messo a confronto con quelli che sono i numeri catastrofici legati alla crisi del turismo nel cuore verde d’Italia.

Secondo l’ultimo report di Demoskopika elaborato su dati Siope, Istat e Banca d’Italia, l’Umbria lo scorso anno ha registrato 2.929.369 di presenze in meno e un calo che si attesta su 1.147.867 per gli arrivi rispetto al 2019. Netta flessione anche per la spesa turistica: persi in un anno 209.153.919 euro. E il 2021, a sentire gli addetti ai lavori, è iniziato ancora peggio. In questo panorama, il successo della vacanza a km zero - sia dal punto di vista della domanda che da quello dell’offerta - diventa ancora più sorprendente. Per Simon Botto in realtà la spiegazione è semplice: “Già prima della pandemia gli alberghi avevano delle camere invendute e servizi di altissimo livello che non venivano utilizzati - evidenzia - la nostra intuizione è stata quella di portare “clientela sveglia” negli hotel. Ora, con lo stop forzato a turismo e viaggi di lavoro, con la formula “hotel da vivere di giorno” aiutiamo da un lato i clienti a regalarsi delle brevi vacanze e dall’altro il settore alberghiero, che è in grande difficoltà, ad avere prenotazioni e clienti nuovi”.

Sono 80 le strutture umbre affiliate a DayBreakHotels.com in Italia e nel mondo. In media i prezzi di una camera per 2 persone per 6-8 ore in un hotel 4 stelle con accesso Spa, jacuzzi o welcome drink partono da 49 euro.

