Foligno, segnalate truffe di falsi operatori Enel

“Mi hanno suonato alla porta di casa ma mio figlio, quando si sono presentati come Enel, gli ha detto che la mamma non c’era e non ha aperto. Nemmeno suonano al citofono adesso, te li trovi davanti al portone”.

A raccontarlo è una signora che mette nero su bianco quando sta avvenendo da alcuni giorni in diverse parti di Foligno, dalla zona di Santa Caterina a via Sicilia, da via Piave a via Battenti, ma anche in via Garibaldi, viale Firenze, via Isonzo, via Tessino e in altre zone del centro, con la presenza di falsi operatori Enel che, indossando gilet con il logo aziendale copiato per sembrare più credibili, offrono contratti truffaldini porta a porta e a domicilio in materia di energia elettrica e gas, spesso importunando i cittadini anche all’ora di pranzo o in altri momenti di relax. E sono stati tanti i folignati che sono stati interessati da questi tentativi di truffa. E in alcuni casi sono partite segnalazioni alle forze dell’ordine.

Alla luce delle segnalazioni di tentativi di truffe provenienti dal territorio di Foligno e dintorni, Enel Energia torna a fornire consigli utili per difendersi dalle truffe in materia di energia elettrica e gas, ricordando che l’azienda si avvale di agenti specializzati che possono presentare le nuove offerte al domicilio dei clienti e che si tratta sempre di persone con tesserino di riconoscimento, con indicazione del rapporto di smart agent o dell’agenzia partner incaricata della vendita.

Per ulteriore verifica, il cliente può accertare con una telefonata al numero verde 800900860 (Enel Energia) che l’agenzia di vendita faccia realmente parte di quelle che lavorano per Enel. Chi presenta offerte per conto di Enel Energia è in possesso di moduli e materiali informativi chiaramente riferibili all’azienda. Enel Energia invita quindi a richiederne la visione e ricorda che è comunque opportuno leggere bene prima di firmare ogni documento. Chi propone contratti a domicilio può richiedere di visionare l’ultima fattura per individuare insieme al cliente la proposta più adeguata ai suoi consumi e, solo in caso di adesione ad un’offerta, la bolletta può essere utilizzata per recuperare i dati relativi alla fornitura. Gli agenti di Enel Energia possono presentarsi al domicilio dei clienti anche senza appuntamento, l’importante è che rispettino la condotta suddetta.

Enel Energia segnala inoltre che, oltre al sito web e ai relativi canali digitali, è possibile mettersi in contatto con i consulenti competenti per le questioni relative alle forniture di elettricità, gas ed efficienza energetica nei punti fisici di Foligno in via Palombaro 13/A e di via Fiamenga 68.

