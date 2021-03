Covid in Umbria, bollettino del 17 marzo: contagi a +324, sono raddoppiati in 24 ore. Altri dieci morti

Ale. Ant. 17 marzo 2021 a

Balzo dei positivi in Umbria nell'ultimo giorno monitorato: sono 324, ossia il +103,77% rispetto ai 159 del giorno prima. Il doppio. E' quanto emerge dal bollettino aggiornato alle 11:54 di oggi, mercoledì 17 marzo. I pazienti Covid deceduti sono dieci. I guariti sono 315. Gli attualmente positivi scendono ma di una sola unità: siamo a 5.904. I tamponi molecolari effettuati sono stati 3.364. Mentre gli antigenici rapidi 3.185. Il tasso di positività sui primi è al 9,63%.

Sul totale dei test (molecolari più antigenici, anche se questi ultimi in caso di positivo vanno validati con i primi) siamo al 4,94%. Numeri in crescita rispetto ai giorni precedenti, esclusi i dati del lunedì. Sul fronte terapie intensive occupate da pazienti Covid siamo a 79, una in più rispetto alle 24 ore prima. Crescono di cinque anche i ricoveri Covid complessivi, arrivando a quota 485. Scendono di 36 le persone in isolamento, attestandosi a 7.757. A livello di pressione ospedaliera siamo a 122 ricoveri all'ospedale di Perugia, di cui 26 in terapia intensiva, 111 all'ospedale di Terni con 24 in rianimazione, 60 all'ospedale di Spoleto e 13 in rianimazione, 57 all'ospedale di Pantalla, 53 nel nosocomio di Città di Castello di cui 6 in terapia intensiva, 49 ricoveri e 10 rianimazioni occupate all'ospedale di Foligno.

Si contano 18 pazienti Covid anche all'ospedale di Branca, 11 nell'ospedale da campo dell'Esercito, due all'ospedale di Terni e due al centro di riabilitazione Usl di Trevi.Tre morti sono residenti a Bastia Umbra, due a San Giustino. Ancora: a Città di Castello, Foligno, Marsciano, Perugia, Terni. A livello territoriale continua la crescita nel comune di Terni che con altri 39 contagiati arriva 627 totali, avvicinandosi al dato di Perugia: 673 (+23). Proprio da monitoraggio dell'incidenza nei distretti e nei sigoli comuni si valuterà la riapertura delle elementari: giovedì 18 marzo è previsto un incontro tra Regione e sindaci, rappresentati dall'Anci.

