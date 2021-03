Perugia, incendio all'ultimo piano di palazzina del centro: donna estratta viva

17 marzo 2021 a

Un incendio si è sviluppato questa mattina, mercoledì 17 marzo 2021, in una abitazione del centro storico di Perugia. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento Cavour e una squadra dalla sede centrale come rinforzo. Sul posto anche il funzionario di guardia. L'abitazione che è andata a fuoco, secondo quanto riferiscono gli stessi vigili del fuoco, è al secondo ed ultimo piano di una palazzina con tetto in legno. All'interno c'era la proprietaria che è stata estratta viva, la donna è in buone condizioni. L'intervento dei vigili del fuoco è cominciato intorno alle ore 11.30.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

