Umbria, Covid: vaccino prioritario anche per gli operatori delle imprese funebri

Su richiesta di Paolo Prosperi, presidente dell’Associazione imprese funebri Aif Umbria Confcommercio, che aggrega la quasi totalità delle imprese funebri operanti nel territorio regionale, la Regione Umbria ha inserito gli operatori delle imprese funebri tra i lavoratori dei servizi essenziali che saranno vaccinati in via prioritaria.



Aif Umbria Confcommercio raccoglierà le adesioni alla campagna vaccinale e provvederà al caricamento dell’elenco degli operatori eleggibili per la vaccinazione che sarà trasmesso alla Regione. La Regione ha precisato che la vaccinazione di questa categoria di lavoratori avverrà mediante somministrazione di vaccino Astrazeneca, utilizzabile anche per i soggetti con età superiore ai 65 anni, come previsto dalla circolare ministeriale 8811 dell'8 marzo 2021. Ma proprio AstraZeneca in questo momento è sospeso. Per questo la vaccinazione del personale scolastico, delle forze dell’ordine e dei servizi essenziali è ferma. Palazzo Donini ha deciso di procedere con gli anziani e Pfizer. “Siamo grati alla Regione per aver accolto la nostra richiesta e forniremo la massima collaborazione possibile per contribuire al successo della campagna vaccinale in Umbria”, commenta Prosperi. Anche sindaci, vicesindaci e assessori nelle liste delle prenotazioni per i vaccini AstraZeneca in Umbria. Sin dalla settimana scorsa, con l’inserimento dei Centri operativi comunali (Coc) nei servizi pubblici essenziali, categoria che figura tra quelle per cui sono iniziate le somministrazioni dei vaccini anti Covid, le dosi potranno essere inoculate anche ai primi cittadini dei 92 comuni umbri, in qualità di coordinatori dei Coc, e anche ai vicesindaci e assessori alla Prociv, proprio perché presenti delle strutture di emergenza.

Intanto per aiutare la campagna di vaccinazione in Umbria è arrivata l'offerta alla protezione civile regionale, da parte della Cna, di mettere a disposizione le sedi delle imprese più strutturate e i sedici uffici territorialicome punti per la somministrazione dei vaccini in modo da accorciare i tempi per il raggiungimento dell’immunità di gregge.

