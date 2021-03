Terni, dopo 42 anni chiude l'ultima televisione della città. Ma andrà avanti sul web e i social

17 marzo 2021 a

A Terni chiude l’ultima televisione della città. Dopo 42 anni Tele Galileo restituisce le frequenze allo Stato e di conseguenza interrompe il segnale. La notizia, che ha iniziato a circolare nella mattinata di martedì 16 marzo, è stata confermata dal presidente della cooperativa Galileo, Franco Allegretti.

“E’ un adempimento di legge, previsto entro il 22 marzo. Piuttosto che resistere ancora per qualche altro mese - afferma - abbiamo preferito riconsegnare la frequenza allo Stato, ottenendo un piccolo rimborso che ci permetterà di continuare le altre attività sul web e in radio. Ma Galileo non si spegnerà per sempre. Con noi ci sono dei giovani in gamba che vogliono continuare l’avventura della tivù sul web e sui social network e credo che tutti insieme ce la faremo. La testata esiste ancora e proseguiremo sotto altre forme. Di certo con la radio e il web, ma non più con la televisione in chiaro”. Il segnale sarà spento tra venerdì 19 e sabato 20 marzo. Tele Galileo aveva debuttato due anni dopo la radio, in tandem con Umbria Tv. Poi dopo una pausa era tornata a trasmettere nel 1989. Intanto i giornalisti ternani hanno deciso di organizzare una manifestazione di protesta sotto la sede del Comune, a palazzo Spada, per denunciare l’impoverimento progressivo dei mezzi di comunicazione presenti in città.

Tempo fa anche Tele Terni aveva lasciato la sua sede. Il nome di Tele Galileo è legato a doppio filo all’informazione locale e allo sport. Le sue trasmissioni sulla Ternana hanno tenuti incollati allo schermo migliaia di spettatori. Ora l’avventura proseguirà sui social network e sul web. Va avanti, invece, la radio, emittente storica della città che ha ancora la sua redazione a corso Tacito, la stessa della tivù che sta per spegnersi. Preoccupazione per la fine di Tele Galileo è stata espressa anche da Riccardo Marcelli, giornalista e sindacalista della Cisl.

