Città di Castello, ubriaco alla guida causa un incidente: denunciato

16 marzo 2021 a

a

a

Ubriaco alla guida dell'auto ha provocato un incidente stradale. Denuncia e ritiro della patente per un uomo di 49 anni. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Città di Castello hanno deferito in stato di libertà alla procura della Repubblica presso il tribunale di Perugia, un 49enne tifernate che è stato sorpreso alla guida in stato di ebrezza.

Guida ubriaco, viola le norme Covid e prende a calci il portone della fidanzata: denunciato

L’uomo, secondo quanto è stato riferito dai militari, nel tardo pomeriggio di domenica scorsa, 14 marzo, dopo aver consumato bevande alcoliche in un bar del posto, si è messo alla guida della propria autovettura. Giunto in prossimità di un incrocio nella frazione Cornetto, sempre secondo quanto riferito dai carabinieri, avrebbe invaso la corsia opposta andando a sbattere contro un altro veicolo che procedeva nel senso di marcia contrario. E’ stato proprio il conducente dell’altro veicolo, rimasto lievemente ferito, a segnalare ai carabinieri l’incidente.

Cliente multato, ristoratore aggredisce gli agenti

La pattuglia è prontamente intervenuta, notando subito la persona in un precario equilibrio e con evidenti sintomi da abuso di bevande alcoliche. Il 49enne, già conosciuto per comportamenti simili, è stato sottoposto all’alcoltest: nel sangue aveva un tasso di alcol tre volte superiore al limite. Nei suoi riguardi, oltre alla denuncia in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica, i militari hanno proceduto all’immediato ritiro della patente di guida.

In Alto Tevere polemica sulla vaccinazione per gli over 80

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.