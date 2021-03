Covid Umbria, 159 nuovi casi in 24 ore e dieci i morti. Il bollettino di martedì 16 marzo

16 marzo 2021 a

a

a

La curva del contagio continua a scendere in Umbria: sono 159 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 3.883 tamponi eseguiti per un tasso di positività del 4.4%. Sono 231, invece, i guariti. Resta alto, però, il numero dei morti in un solo giorno. Sono 480 gli ospedalizzati, uno in meno rispetto all'ultima rilevazione mentre salgono di quattro unità i ricoverati nelle terapie intensive (78 in totale). Sono i numeri del bollettino della Regione aggiornato a martedì 16 marzo. Le persone in isolamento diventano 7.903, i guariti - complessivamente - 41.126. Restano sette i Comuni con una incidenza superiore ai 250 per 100 mila abitanti: Baschi, Bastia, Montefalco, Città di Castello, San Giustino, Arrone e Polino.

Festa in villa con giovani di Perugia e Marsciano. I sindaci: "Vadano in quarantena"

Intanto, dopo il blocco delle vaccinazioni con AstraZeneca, prosegue il piano vaccinale con vaccino Pfizer e Moderna. “In attesa delle indicazioni di Aifa e Ema – ha detto il commissario per l'emergenza Covid, Massimo D’Angelo – la Regione sta riorientando la campagna vaccinale con lo scopo di anticipare ad aprile la vaccinazione degli over 80 già prenotati a maggio. Questo passaggio è stato deciso per garantire un intervento di massa e implementare l’attività vaccinale anche in questa fase in cui la vaccinazione con AstraZeneca ha subito un arresto. Inoltre, abbiamo avviato un proficuo confronto con i medici di medicina generale per coinvolgerli nella vaccinazione dei cittadini di età compresa tra i 70 e 79 anni.

In Umbria i medici di base vaccineranno i cittadini dai 70 ai 79 anni

I medici potranno inoltre valutare interventi vaccinali su una fascia importante della popolazione come è appunto quella delle persone estremamente vulnerabili che si sta procedendo ad individuare nominalmente, eleggibili alla vaccinazione con dosi di Moderna anche a domicilio, solo nei casi in cui queste persone non riescano a spostarsi dalla propria abitazione. Il 20 marzo – ha concluso il commissario – attendiamo una nuova consegna di vaccino Moderna”.

In Umbria boom di farmaci ansiolitici dall'inizio del Covid: + 73%

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.