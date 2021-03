Umbria, boom di farmaci ansiolitici dall'inizio del Covid: + 73%

16 marzo 2021 a

Gli umbri sono depressi e stressati a causa del Covid e dalla crisi collegata alla pandemia. Lo dimostra uno studio dell’Aifa a livello nazionale che lascia pochi dubbi sullo stato di salute degli cittadini, anche fra coloro che non hanno avuto direttamente a che fare con il virus. Nel 2020, dalla prima ondata di Covid 19 in poi, si è registrato un aumento di farmaci ansiolitici (+12%), soprattutto nelle regioni del centro Italia, Marche (+68%) ed Umbria (+73%). E durante la cosiddetta fase 2 dell’epidemia, l’acquisto di questi farmaci è aumentato in misura maggiore rispetto all’incremento già osservato inizialmente. E' uno dei dati che emerge dal Monitoraggio dell’Agenzia italiana del farmaco di cui sono stati pubblicati i dettagli regionali e un aggiornamento ai primi 2 mesi del 2021.

Dall'analisi mensile e su base regionale emerge che “il consumo di eparine a basso peso molecolare a livello territoriale, farmaci di prima linea per la terapia anti Covid 19, è aumentato di oltre il 19% in quasi tutte le regioni italiane nel trimestre ottobre-dicembre 2020 rispetto al medesimo trimestre del 2019”. Sebbene l’agenzia “non ne abbia mai approvato l’uso per Covid 19, l’azitromicina continua a registrare aumenti notevoli sia a livello territoriale che ospedaliero, in particolar modo in Campania (+250%) e Lazio (+300%)”. E ancora, secondo la fotografia scattata dall’Aifa, “nonostante la grande pressione a carico delle strutture ospedaliere, gli acquisti di farmaci oncologici e immunoppressori nel 2020 risultano stabili rispetto all’anno precedente in tutte le regioni, anche in quelle maggiormente gravate dall’emergenza”. Tra i farmaci non specifici per Covid 19, “si evidenzia rispetto al 2019 un aumento generalizzato degli stimolanti cardiaci iniettivi utilizzati nelle terapie intensive e subintensive (+127%). In particolar modo, i primi due mesi del 2021 hanno fatto registrare un incremento superiore rispetto al 2020 per le regioni Molise, Basilicata, Piemonte ed Emilia Romagna”.

Resta ancora da capire quanto la pandemia e la didattica a distanza producano effetti su bambini e ragazzi. L’isolamento forzato, la mancata socializzazione e un apprendimento limitato allo schermo di un pc quanto peseranno sul loro sviluppo futuro? E a fine pandemia quale sarà il loro approccio esterno, alle relazioni, alla vita non più mediata da uno schermo o un social? Psicologi e psicoterapeuti sono convinti che serviranno supporti da parte di esperti preparati e specializzati ai ragazzi e alle famiglie.

