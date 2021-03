Terni, gli uffici della Regione Umbria tornano in via Saffi: pronto finanziamento di 2,4 milioni

Maria Luce Schillaci 16 marzo 2021 a

Gli uffici ternani della Regione dell’Umbria cambiano casa: dall’attuale sede all’interno del centro multimediale, presso il piazzale delle ex Officine Bosco, si trasferiranno nella centrale via Saffi, nella palazzina di proprietà dello stesso ente regionale. La riqualificazione dell’immobile è già in atto. Si tratta di un intero edificio per una superficie di 1.700 metri quadrati.

Anni fa la Regione decise di chiudere gli uffici per trasferirli al Centro multimediale di proprietà del Comune a cui, dunque, ha sempre pagato un affitto di circa 70 mila euro all’anno. Ora la stessa Regione impegna 2,4 milioni di euro per riqualificare la palazzina, il che, dunque, comporterà un risparmio cospicuo di affitti.

“Abbiamo ripreso in mano la situazione dopo anni di stasi – spiega l’assessore regionale ai Lavori pubblici, Enrico Melasecche – assegnando subito la progettazione esecutiva per velocizzare il consolidamento sismico e l’efficientamento energetico”. Il crono programma prevede il trasferimento degli uffici entro il 2023. “L’attuale sede a piazzale Bosco è indecente – tuona Melasecche - un abbandono sistematico di rifiuti che chiediamo da tempo di impedire, sanzionando i responsabili. Un degrado inaccettabile. La Regione ora avrà una sede più dignitosa e centrale, risparmiamo l’affitto ma il Comune recupera l’intero ex Centro multimediale”.

A smuovere le acque sulla questione è stato il consigliere del Pd, Fabio Paparelli che durante un question time dell’assemblea legislativa regionale ha presentato l’interrogazione a risposta immediata per chiedere all’assessore Melasecche “lo stato dei lavori relativi alla sede di via Saffi”, in particolare “se la nuova organizzazione della struttura rispetterà la destinazione prevista di ‘Palazzo del Lavoro’ della Regione Umbria, come annunciato dalle delibere di giunta regionale del 2019”. Paparelli ha infatti chiesto di sapere se sarà previsto il trasferimento in via Saffi del Servizio di avviamento al lavoro del Comune di Terni “in modo – si legge nel testo dell’interrogazione - da avere un’unica porta di accesso per servizi omogenei che afferiscono al medesimo target di persone. “Grazie a un consistente finanziamento europeo ottenuto dalla Regione – ha spiegato Paparelli – era stato previsto il trasferimento in via Saffi anche di diversi uffici regionali come l’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro, i centri per l’impiego di Terni e i servizi relativi alle imprese al lavoro e al sociale, al fine di dar vita a un vero e proprio Palazzo del Lavoro”.

“Vi verranno trasferiti gli uffici che ora si trovano al Centro multimediale ed eventuali altri – la replica di Melasecche - anche se non c’è la certezza che tutti gli uffici indicati vi possano trovare spazio, dato che si tratta di un edificio non in cemento armato e la riorganizzazione non potrà essere totale”.

