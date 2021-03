Covid in Umbria. chiamati 2.600 sostituti per le vaccinazioni: sono i tirocinanti della sanità

Alessandro Antonini 16 marzo 2021 a

In attesa dello sblocco dei vaccini AstraZeneca, sospesi lunedì da Aifa “in via precauzionale e temporanea” in tutta Italia, l’Umbria prepara la lista delle “riserve”. Già 2.600 tirocinanti del mondo della sanità e delle professioni sanitarie sono stati individuati per anticipare e colmare l’eventuale forfait delle persone prenotate. Lo fa sapere l’amministratore di Umbria Digitale, Fortunato Bianconi. “Stiamo creando una lista parallela, per ora sono stati individuati i 2.600 mila tirocinanti della sanità ma le categorie potrebbero ampliarsi”, spiega Bianconi.

I tirocinanti una volta vaccinati potrebbero essere inseriti nel piano come vaccinatori, nei piani di Palazzo Donini. Da venerdì a domenica si sono registrati almeno 3.204 rinunce, al netto dei richiami. “Il 12 marzo - fa sapere l’amministrazione regionale - su 2500 prenotabili, hanno aderito e quindi si sono vaccinati con AstraZeneca, 2000 cittadini, sabato 13 marzo su 1700 posti prenotabili, si sono presentati per la vaccinazione in 1430, mentre domenica 14 marzo, i posti prenotabili erano 2500 come anticipazioni della prenotazione del personale scolastico . Si sono prenotati in meno di 100”. Sessantasei per la precisione.

Fino al 15 marzo in Umbria sono arrivate 31.400 dosi di AstraZeneca. Nel dettaglio 3.700 il 9 febbraio, 4.300 il 13, 7.500 il 19, 6.300 il 27 e 9.600 il 10 marzo. Di queste ne sono state somministrate, fino a domenica, 21.572. Così suddivise: 14.160 al personale scolastico, 4.176 al personale non sanitario, 2.646 alle forze delle dell’ordine, 426 a personale amministrativo e 169 al personale delle Rsa. Ancora: 36 dosi ai detenuti, 592 a volontari sanitari, 275 a addetti a servizi di pubblico interesse, 20 a conviventi di soggetti ad alto rischio. Per oggi e domani sono stati inviati sms e mail a tutti i prenotati con AstraZeneca con la comunicazione di non presentarsi per la vaccinazione.

