Terni, Covid: bambino di due anni positivo ricoverato in Pediatria all'ospedale Santa Maria

C’è anche un bambino di due anni, ricoverato in una stanza isolata nel reparto di Pediatria dell’ospedale Santa Maria, insieme alla mamma (positiva anche lei), tra gli ultimi contagiati dal Covid a Terni. Le condizioni di entrambi, però, non destano preoccupazione.

Lo ha svelato il sindaco di Terni, Leonardo Latini, in apertura del consiglio comunale di lunedì 15 marzo 2021, nel quale ha fatto il punto sull’impennata delle positività nella città dell'acciaio e di San Valentino, dati che hanno consigliato, tra l’altro, di avallare la decisione della Regione di chiudere le scuole di ogni ordine e grado.

“Purtroppo c'è stato un aumento significativo dei casi a partire dai primi giorni di marzo 2021 – ha spiegato Latini -. La scorsa settimana c’era già stato un aumento del 193% dei casi rispetto ai sette giorni precedenti: ci sono stati una serie di fattori che hanno inciso su questo, non ultima la presenza delle varianti. Ad oggi, a marzo, abbiamo avuto 459 persone positive a fronte di 200 guarigioni”.

Quanto alle scuole, il primo cittadino ha informato che “nella settimana dal 22 al 28 febbraio 2021 le classi in isolamento o in attenzione erano 2, mentre i soggetti che avevano l’obbligo di fare i tamponi erano 65. Nei primi sette giorni di marzo 2021 le classi sono passate da 2 a 27, con 606 persone tra isolamento e attenzionate. Poi a 29. Significa che c’è stata un’incidenza significativa anche a livello scolastico perché le nuove varianti colpiscono i più giovani e anche i bambini”. E qui l’annuncio del ricovero del piccolo di due anni, ma anche una ragazza di 14 – ha fatto presente ancora Latini – è in ospedale a causa della positività.

Sull’argomento contagi è intervenuto, tra gli altri, il consigliere Claudio Fiorelli, che nella vita fa il medico: “Come professionista che lavora al Santa Maria posso dire che l’ospedale di Terni è saturo di pazienti Covid. Poi vedo che sabato (il 13 marzo 2011 ndr) c’è stato un comportamento che va all’opposto di ciò che è stato fatto, ovvero creare presupposti per fare assembramenti e portare persone in piazza. Una manifestazione come la Tirreno-Adriatico si doveva spostare o rimandare. Pagheremo ciò che abbiamo visto sabato a livello di posti in ospedale, l’amministrazione ha fatto un grosso sbaglio e spero che qualcuno se ne assuma la responsabilità".

